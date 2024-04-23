В МИД отметили, что решение о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам заграницей приняли для недопущения избежания избежания гражданами Украины воинского учета и мобилизации. Какие услуги пока не предоставляют консульства украинским мужчинам за рубежом – читайте в материале 24 Канала.

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Какие услуги пока не предоставляют мужчинам заграницей

Согласно распоряжению Министерства иностранных дел Украины под временный запрет попал ряд консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Под запрет попали:

получение загранпаспортов, продление их срока действия и внесение в них изменений; выполнение поручения следственных или судебных органов; заключение и расторжение брака, установление отцовства, опеки и попечительства, регистрация актов гражданского состояния; осуществление нотариальных действий, которые предоставляют консульства:

заверение договоров, завещаний, доверенностей;

выдача свидетельства о праве наследования и свидетельства о праве собственности части общего имущества в браке;

заверение копии, фотокопии документов и выписок из них;

заверение подлинности подписи на документах, в том числе и электронной;

заверение перевода с одного языка на другой;

установление факта, что физлицо живое;

удостоверение факта пребывания физлица в определенном месте, а также идентичности фотографий;

фиксация времени подачи документов;

выдача дубликатов документов.

В то же время мужчины призывного возраста смогут воспользоваться только услугами, связанными с оформлением удостоверений личности на возвращение в Украину.

Консульства прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста