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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Куди "котиться" Путін: одвічна віра росіян у "доброго царя" – в цифрах

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Напередодні "паганий госдеп" оголосив, що з 22 серпня на "Расссєю" хлине черговий пакет санкцій через застосування хімічної зброї у Солсбері. Рубль уже почав обвалюватися, а підлити ще масла у вогонь спробували сенатори: Росію можуть визнати спонсором тероризму. І досить неочікувано виявилося, що навіть самі росіяни, які обожнюють царя, почали сумніватися в "Пині".

49% – стільки росіян симпатизують Путіну через те, що він "опитний політік".

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17% поважають ВВП за те, що він "защіщаєт інтєрєси страни". Попри це, кількість росіян, які підтримують зовнішню політику Путіна, протягом двох років упала на 6%. А 9%, кожен десятий, впевнені, що президент не справляється із управлінням Росією.


Путін "за штурвалом" пішов у "круте піке"

Кожен шостий, 17%, бачить у "Пині" лідера, який може повести за собою людей.


Куди заведе свою "отару" ВВП?

9% стверджують, що усі його дії спрямовані лише на підвищення власногого рейтингу.


Не росте, а падає – все нижче, і нижче

Більше – дивіться у повному випуску програми "Вєсті Кремля".

Теги: Новини Росії Володимир Путін Рейтинги
Джерело: 24 канал
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