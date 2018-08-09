Вєсті Кремля. Поперси для Путіна. Водку під колодку

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 09.08 – популярний ролик у YouTube показує двох хлопців, які "задовбалися" від виборів. Несподівана кінцівка ж натякає, що лише "такі" не підуть голосувати. Отже, Путін – точно не піде. Хіба, як завжди, "під кайфом" власної значущості. У Держдумі збираються прийняти закон про священний для росіян продукт: "водку" заховають з прилавків. Ну, до виборів.

Також у випуску:

"Соєдіньонниє Санкциі Амерікі" заїхали так, що якщо законопроект приймуть, а потім Трамп його підпише – то "русскій бізнес" буде дурним, якщо не скине ВВП із трону.

З'явилась додаткова зброя з санкційними продуктами: "казаче войско" готове не дати пармезану з хамоном захопити російські прилавки.