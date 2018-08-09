Вести Кремля. Поперсы для Путина. Водку под колодку

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 09.08 – популярный ролик в YouTube показывает двух парней, которые "задолбались" от выборов. Неожиданная концовка же намекает, что только "такие" не пойдут голосовать. Итак, Путин – точно не пойдет. Разве, как всегда, "под кайфом" собственной значимости. В Госдуме собираются принять закон о священном для россиян продукт: "водку" спрячут с прилавков.

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"Соединенные Санкции Америки" заехали так, что если законопроект примут, а потом Трамп его подпишет – то "русский бизнес" будет глупым, если не сбросит ВВП с трона.

Появилось дополнительное оружие с санкцийными продуктами: казаческое войско готово не дать пармезан с хамоном и захватить российские прилавки.