08:46
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поперсы для Путина. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Цифра
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Куда "катится" Путин: вечная вера россиян в "доброго царя" – в цифрах

201 Читати новину українською

Накануне "плохой госдеп" объявил, что с 22 августа на "Расссею" хлынет очередной пакет санкций за применение химического оружия в Солсбери. Рубль уже начал обваливаться, а подлить еще масла в огонь попытались сенаторы: Россию могут признать спонсором терроризма. И довольно неожиданно оказалось, что даже сами россияне, которые обожают царя, начали сомневаться в "Пине".

49% – столько россиян симпатизируют Путину из-за того, что он "опытный политик".

Читайте также: Сколько россиян равнодушны к протестам в стране: ошеломляющие данные

17% уважают ВВП за то, что он "защищает интересы страны". Несмотря на это, количество россиян, которые поддерживают внешнюю политику Путина, в течение двух лет упала на 6%. А 9%, каждый десятый, уверены, что президент не справляется с управлением Россией.


Путин "за штурвалом" пошел в "крутое пике"

Каждый шестой, 17%, видит в "Пине" лидера, который может повести за собой людей.


Куда заведет свою "отару" ВВП?

9% утверждают, что все его действия направлены только на повышение собственного рейтинга.


Не растет, а падает – все ниже и ниже

Больше – смотрите в полном выпуске программы "Вести Кремля".

Теги: Новости России Владимир Путин рейтинги
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
сегодня, 08:37 Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
Блог Медіа
Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
9 августа, 22:01 Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
Блог Медіа
История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
9 августа, 21:03 История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
Анастасія Можаровська
Зарплаты украинских военных и гражданских лиц – у кого больше: инфографика
9 августа, 20:01 Зарплаты украинских военных и гражданских лиц – у кого больше: инфографика
Катерина Петренко
Последовательно и жестко: как США бьют по России
9 августа, 19:01 Последовательно и жестко: как США бьют по России
Інна Жолобович
Сколько украинцев готовы воевать за Родину в войне с Россией
 21 декабря 2016 , 06:47 2
Во сколько Украине обходится содержание представительства Президента в Крыму
 10 мая 2016 , 08:27
Кому доверяют украинцы
 14 июля 2016 , 08:43
Сколько в Украине автомобилей на "евробляхах" и сколько из них с нарушением срока транзита: шокирующие цифры
 6 февраля , 07:10
Сколько политиков пиарятся на скрытой рекламе: неожиданные данные
 24 июля , 07:15
Сколько россиян доверяют прогнозам погоды
 4 августа 2017 , 09:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук