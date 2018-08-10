Куда "катится" Путин: вечная вера россиян в "доброго царя" – в цифрах

Накануне "плохой госдеп" объявил, что с 22 августа на "Расссею" хлынет очередной пакет санкций за применение химического оружия в Солсбери. Рубль уже начал обваливаться, а подлить еще масла в огонь попытались сенаторы: Россию могут признать спонсором терроризма. И довольно неожиданно оказалось, что даже сами россияне, которые обожают царя, начали сомневаться в "Пине".

49% – столько россиян симпатизируют Путину из-за того, что он "опытный политик".

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17% уважают ВВП за то, что он "защищает интересы страны". Несмотря на это, количество россиян, которые поддерживают внешнюю политику Путина, в течение двух лет упала на 6%. А 9%, каждый десятый, уверены, что президент не справляется с управлением Россией.



Путин "за штурвалом" пошел в "крутое пике"

Каждый шестой, 17%, видит в "Пине" лидера, который может повести за собой людей.



Куда заведет свою "отару" ВВП?

9% утверждают, что все его действия направлены только на повышение собственного рейтинга.



Не растет, а падает – все ниже и ниже

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