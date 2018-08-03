Сколько россиян равнодушны к протестам в стране: потрясающие данные

На выходных в России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Только в Москве под флагами КПРФ в субботу вышли более десяти тысяч человек. К этому же протесты организовал Алексей Навальный. Однако большинство россиян не заметили митингов.

74% – столько россиян в течение последних трех месяцев не замечали протестных акций в своих регионах. Читайте также: Собираются ли россияне доживать до пенсии: огромные цифры для пенсионного фонда 66% граждан РФ не собираются участвовать в массовых демонстрациях. Еще в марте 2018 протестные настроения были гораздо выше – 88%. 66% граждан РФ не хотят участвовать в протесте 37% россиян готовы выйти на акцию против повышения пенсионного возраста, а 33% надеются, что Путин отправит законопроект на доработку. 37% россиян готовы выйти на акцию 71% жителей России отметили, что лучшее решение относительно пенсионной реформы ее полная отмена. Больше – смотрите в полном выпуске программы "Вести Кремля".