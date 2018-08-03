Сколько россиян равнодушны к протестам в стране: потрясающие данные
На выходных в России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Только в Москве под флагами КПРФ в субботу вышли более десяти тысяч человек. К этому же протесты организовал Алексей Навальный. Однако большинство россиян не заметили митингов.
74% – столько россиян в течение последних трех месяцев не замечали протестных акций в своих регионах.
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66% граждан РФ не собираются участвовать в массовых демонстрациях. Еще в марте 2018 протестные настроения были гораздо выше – 88%.
66% граждан РФ не хотят участвовать в протесте
37% россиян готовы выйти на акцию против повышения пенсионного возраста, а 33% надеются, что Путин отправит законопроект на доработку.
37% россиян готовы выйти на акцию
71% жителей России отметили, что лучшее решение относительно пенсионной реформы ее полная отмена.
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