Собираются ли россияне доживать до пенсии: безумные цифры для пенсионного фонда
В сентябре единороссы должны протянуть пенсионную реформу во втором чтении. Но "Минтруд" решил не ждать и уже сейчас начать копать еще большую яму россиянам: думают ввести уголовную ответственность за увольнение "предпенсионеров". Теперь работодатель будет выгонять людей на несколько лет раньше – чтобы вдруг не попасть под криминал. Но и сами россияне, как оказалось, не верят, что работоспособны.
Каждый четвертый уверен, что не доживет до выхода на пенсию.
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Больше половины утверждают, что работа в пенсионном возрасте плохо влияет на здоровье человека. 34% россиян считают, что пенсионный возраст – это "возраст, с которого начинается старость".
Старость начинается внезапно – как только приходит первая пенсия
У 8% возникают ассоциации с нищетой, а для 15% пенсия – это благодарность государства за "труд человека".
Благодарность за труд – нищета
37% не верят, что мужчины после 60-ти могут нормально работать.
Мужчина может до 60, а женщина – только до 55
Каждый третий сомневается, что женщины могут быть эффективными работниками после достижения возраста в 55 лет.
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