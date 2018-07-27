Собираются ли россияне доживать до пенсии: безумные цифры для пенсионного фонда

В сентябре единороссы должны протянуть пенсионную реформу во втором чтении. Но "Минтруд" решил не ждать и уже сейчас начать копать еще большую яму россиянам: думают ввести уголовную ответственность за увольнение "предпенсионеров". Теперь работодатель будет выгонять людей на несколько лет раньше – чтобы вдруг не попасть под криминал. Но и сами россияне, как оказалось, не верят, что работоспособны.

Каждый четвертый уверен, что не доживет до выхода на пенсию.

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Больше половины утверждают, что работа в пенсионном возрасте плохо влияет на здоровье человека. 34% россиян считают, что пенсионный возраст – это "возраст, с которого начинается старость".



Старость начинается внезапно – как только приходит первая пенсия

У 8% возникают ассоциации с нищетой, а для 15% пенсия – это благодарность государства за "труд человека".



Благодарность за труд – нищета

37% не верят, что мужчины после 60-ти могут нормально работать.



Мужчина может до 60, а женщина – только до 55

Каждый третий сомневается, что женщины могут быть эффективными работниками после достижения возраста в 55 лет.

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