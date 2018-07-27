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Чи збираються росіяни доживати до пенсії: шалені цифри для пенсійного фонду

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У вересні єдинороси мають пропхати пенсійну реформу у другому читанні. Та "Мінтруд" вирішив не чекати і вже зараз почати копати ще більшу яму росіянам: думають ввести кримінальну відповідальність за звільнення "передпенсіонерів". Тепер роботодавець буде виганяти людей на кілька років раніше – щоб раптом не попасти під кримінал. Але й самі росіяни, як виявилось, не вірять, що вони – працездатні.

Кожен четвертий впевнений, що не доживе до виходу на пенсію.

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Понад половина стверджують, що робота у пенсійному віці погано впливає на здоров'я людини. 34% росіян вважають, що пенсійний вік – це "возраст, с которого начинается старость".


Старість починається раптово – щойно приходить перша пенсія

У 8% виникають асоціації зі злиднями, а для 15% пенсія – це вдячність держави за "труд чєловєка".


Подяка за працю – злидні

37% не вірять, що чоловіки після 60-ти зможуть нормально працювати.


Чоловік може до 60, а жінка – тільки до 55

Кожен третій сумнівається, що жінки можуть бути ефективними працівниками після досягнення віку у 55 років.

Більше – дивіться у повному випуску програми "Вєсті Кремля".

Теги: Новини Росії статистика Пенсіонери Пенсійна реформа
Джерело: 24 канал
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