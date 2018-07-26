Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26.07 – мільярдер із нетрів Володимир Путін недарма став до фото біля індійського прапора, бо де ж йому іще загубитись після підняття ПДВ і пенсійного віку. Прохвесор міжнародного права Владімір Вольфавіч заглибився в історію, і не знайшов там ні Косово, ні Абхазії. Зате Крим – во главє планєти всєй.

Також у випуску: Жиріновського прорвало і він видав корисну інформацію. Кадирка – інтелектуальний танець з свинцевими поцілунками.