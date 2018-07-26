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Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло

Вєсті Кремля 176 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26.07 – мільярдер із нетрів Володимир Путін недарма став до фото біля індійського прапора, бо де ж йому іще загубитись після підняття ПДВ і пенсійного віку. Прохвесор міжнародного права Владімір Вольфавіч заглибився в історію, і не знайшов там ні Косово, ні Абхазії. Зате Крим – во главє планєти всєй.

Також у випуску:

Жиріновського прорвало і він видав корисну інформацію.

Кадирка – інтелектуальний танець з свинцевими поцілунками.

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Володимир Жиріновський
Джерело: 24 канал
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