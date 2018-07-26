Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26.07 – мільярдер із нетрів Володимир Путін недарма став до фото біля індійського прапора, бо де ж йому іще загубитись після підняття ПДВ і пенсійного віку. Прохвесор міжнародного права Владімір Вольфавіч заглибився в історію, і не знайшов там ні Косово, ні Абхазії. Зате Крим – во главє планєти всєй.
Також у випуску:
Жиріновського прорвало і він видав корисну інформацію.
Кадирка – інтелектуальний танець з свинцевими поцілунками.
Джерело: 24 канал
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