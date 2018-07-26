Вести Кремля. Многорукий Путиндус. Жириновского бомбануло
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 26.07 – миллиардер из трущоб Владимир Путин не зря встал для фото возле индийского флага, ведь где же еще ему потеряться после поднятия НДС и пенсионного возраста. Прохвессор международного права Владимир Вольфавич углубился в историю, и не нашел там ни Косово, ни Абхазии. Зато Крым – во главе планеты всей.
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Жириновского прорвало и он выдал полезную информацию.
Кадырка – интеллектуальный танец со свинцовыми поцелуями.
Источник: 24 канал
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