Вести Кремля. Многорукий Путиндус. Жириновского бомбануло

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 26.07 – миллиардер из трущоб Владимир Путин не зря встал для фото возле индийского флага, ведь где же еще ему потеряться после поднятия НДС и пенсионного возраста. Прохвессор международного права Владимир Вольфавич углубился в историю, и не нашел там ни Косово, ни Абхазии. Зато Крым – во главе планеты всей.

Также в выпуске: Жириновского прорвало и он выдал полезную информацию. Кадырка – интеллектуальный танец со свинцовыми поцелуями.