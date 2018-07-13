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Кого звинувачують росіяни в усіх бідах РФ: неочікувані деталі у цифрах

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Давно відомо, що в усіх бідах Росії винні не самі росіяни, і навіть не рідний уряд із Держдумою. Кинути камінь в город улюбленого царя – ідея взагалі досить небезпечна, бо можна і неволею розплатитися. Тому стан доріг легко списати можна на таджиків з узбеками, низький курс рубля – на ненависних американців, а демографічну кризу – на масонів.

67 % – стільки росіян вірять в існування світового уряду. За останні 4 роки кількість обивателів, які переконані в існуванні таємної влади зросла на 22 %.

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25 % зачислили до членів таємного уряду олігархів та банкірів. 8 % росіян стверджують, що туди входить Америка, а 3 % – Рокфеллери. По 2 % "членства" у масонів, Ротшильдів та Путіна. 

росія путін масони
По 2 % "членства" у масонів, Ротшильдів та Путіна

1 % росіян запідозрив у причетності до таємної влади британську Королеву. Основними доказами існування "мірового правітєльства" 10 % називають програми по ТБ. 6 % – розпад СРСР, 3 % – долар.

росія проблеми таємна влада
Основні докази існування "мірового правітєльства"

Більше – дивіться у повному випуску програми "Вєсті Кремля".

Теги: Новини Росії
Джерело: 24 канал
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