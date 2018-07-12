Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12.07 – для того, щоб чимось відповісти американцям, Путін був змушений вдатися до заступництва вищих сил. Щоб підготуватись до зустрічі з Трампом, він відвідав Валаам, щоб отримати "благословення" від мафіозних отців. На Росії, здається, вирішили проблему із бідністю, головне переконати громадян, що щастя не в кількості грошей.

Також у випуску: Герой Мундіальського Труда Черчесов. Кого звинувачують росіяни в усіх бідах РФ: деталі у цифрах.