Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12.07 – для того, щоб чимось відповісти американцям, Путін був змушений вдатися до заступництва вищих сил. Щоб підготуватись до зустрічі з Трампом, він відвідав Валаам, щоб отримати "благословення" від мафіозних отців. На Росії, здається, вирішили проблему із бідністю, головне переконати громадян, що щастя не в кількості грошей.
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Джерело: 24 канал
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