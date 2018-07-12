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Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть

Вєсті Кремля 207 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12.07 – для того, щоб чимось відповісти американцям, Путін був змушений вдатися до заступництва вищих сил. Щоб підготуватись до зустрічі з Трампом, він відвідав Валаам, щоб отримати "благословення" від мафіозних отців. На Росії, здається, вирішили проблему із бідністю, головне переконати громадян, що щастя не в кількості грошей.

Також у випуску:

Герой Мундіальського Труда Черчесов. 

Кого звинувачують росіяни в усіх бідах РФ: деталі у цифрах.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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