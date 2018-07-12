Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12.07 – для того, чтобы чем-то ответить американцам, Путин был вынужден прибегнуть к покровительству высших сил. Чтобы подготовиться к встрече с Трампом, он посетил Валаам, чтобы получить "благословение" от мафиозных отцов. В России, кажется, решили проблему с бедностью, главное убедить граждан, что счастье не в количестве денег.
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Источник: 24 канал
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