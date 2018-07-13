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Телеканал новостей 24 Новости Цифра

Кого обвиняют россияне во всех бедах РФ: неожиданные детали в цифрах

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Давно известно, что во всех бедах России виноваты не сами русские, и даже не родное правительство с Госдумой. Бросить камень в огород любимого царя – идея вообще довольно опасная, потому что можно и неволей расплатиться. Поэтому состояние дорог легко списать можно на таджиков с узбеками, низкий курс рубля – на ненавистных американцев, а демографический кризис – на масонов.

67% – столько россиян верят в существование мирового правительства. За последние 4 года количество обывателей, которые убеждены в существовании тайной власти выросло на 22%.

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25% зачислили в члены тайного правительства олигархов и банкиров. 8% россиян утверждают, что туда входит Америка, а 3% – Рокфеллеры. По 2% "членства" у масонов, Ротшильдов и Путина.

росія путін масони
По 2% "членства" у масонов, Ротшильдов и Путина

1% россиян заподозрил в причастности к тайной власти британскую королеву. Основными доказательствами существования "мирового правительства" 10% называют программы по ТВ. 6% – распад СССР, 3% – доллар.

росія проблеми таємна влада
Основные доказательства существования "мирового правительства"

Больше – смотрите в полном выпуске программы "Вести Кремля".

Теги: Новости России
Источник: 24 канал
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