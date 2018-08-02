Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 02.08 – тот, кто управляет современной Россией, видимо очень любит первую половину шестидесятых, когда Гагарин полетел в космос. Сейчас – все то же, только в космос полетит не Гагарин, а Аль Гагарин. В России, оказывается, есть своя гравитационная аномалия, очень и очень приземленная.
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Источник: 24 канал
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