Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 02.08 – тот, кто управляет современной Россией, видимо очень любит первую половину шестидесятых, когда Гагарин полетел в космос. Сейчас – все то же, только в космос полетит не Гагарин, а Аль Гагарин. В России, оказывается, есть своя гравитационная аномалия, очень и очень приземленная.

Также в выпуске: Протесты против повышения пенсионного возраста – детали в цифрах. Робот-красавица Ника.