Вєсті Кремля. Космічний "прорив" Рогозіна. Гравітаційна аномалія РФ
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 02.08 – той, хто керує сучасною Росією, мабуть дуже любить першу половину шістдесятих, коли Гагарін полетів у космос. Нині – усе те саме, тільки в космос полетить не Гагарін, а Аль Гагарін. В Росії, виявляється, є своя гравітаційна аномалія, дуже і дуже приземлена.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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