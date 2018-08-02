Вєсті Кремля. Космічний "прорив" Рогозіна. Гравітаційна аномалія РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 02.08 – той, хто керує сучасною Росією, мабуть дуже любить першу половину шістдесятих, коли Гагарін полетів у космос. Нині – усе те саме, тільки в космос полетить не Гагарін, а Аль Гагарін. В Росії, виявляється, є своя гравітаційна аномалія, дуже і дуже приземлена.

Також у випуску: Протести проти підняття пенсійного віку – деталі у цифрах. Робот-красуня Ніка.