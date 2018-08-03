Скільки росіян байдужі до протестів у країні: приголомшливі дані
На вихідних у Росії відбулися мітинги проти підняття пенсійного віку. Лише у Москві під прапорами КПРФ в суботу вийшли понад десять тисяч людей. До цього ж протести організував Олексій Навальний. Однак більшість росіян не помітили мітингів.
74% – стільки росіян протягом останніх трьох місяців не помічали протестних акцій у своїх регіонах.
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66% громадян РФ не збираються брати участь у масових демонстраціях. Ще у березні 2018 року протестні настрої були набагато вищими – 88%.
66% громадян РФ не хочуть брати участь у протесті
37% росіян готові вийти на акцію проти підняття пенсійного віку, а 33% надіються, що Путін відправить законопроект на доопрацювання.
37% росіян готові вийти на акцію
71% жителів Росії зазначили, що найкраще рішення щодо пенсійної реформи її повне скасування.
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