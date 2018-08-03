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Скільки росіян байдужі до протестів у країні: приголомшливі дані

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На вихідних у Росії відбулися мітинги проти підняття пенсійного віку. Лише у Москві під прапорами КПРФ в суботу вийшли понад десять тисяч людей. До цього ж протести організував Олексій Навальний. Однак більшість росіян не помітили мітингів.

74% – стільки росіян протягом останніх трьох місяців не помічали протестних акцій у своїх регіонах.

Читайте також: Чи збираються росіяни доживати до пенсії: шалені цифри для пенсійного фонду

66% громадян РФ не збираються брати участь у масових демонстраціях. Ще у березні 2018 року протестні настрої були набагато вищими – 88%.


66% громадян РФ не хочуть брати участь у протесті

37% росіян готові вийти на акцію проти підняття пенсійного віку, а 33% надіються, що Путін відправить законопроект на доопрацювання.


37% росіян готові вийти на акцію

71% жителів Росії зазначили, що найкраще рішення щодо пенсійної реформи її повне скасування.

Більше – дивіться у повному випуску програми "Вєсті Кремля".

Теги: Новини Росії протести Пенсійна реформа Пенсіонери
Джерело: 24 канал
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