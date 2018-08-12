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Росія не має ресурсів, щоб відповісти на санкції США

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Медведєв пригрозив економічною війною
Медведєв пригрозив економічною війною / Фото з відкритих джерел

Прем’єр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія розцінюватиме посилення санкцій США як оголошення економічної війни. Але в цих заявах багато блефу. Як показала історія з відповіддю Росії на весняну хвилю санкцій, відповідати особливо нічим.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. 

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За словами політолога, навряд чи Росія почне воювати зі США. Але може активізувати гонку озброєнь. Втім, на переконання Фесенка, сумнівно, що РФ вистачить потенціалу. Хоча Росія пристосувалася до санкцій, але перебуває не в найкращому стані. Нова хвиля переозброєння може бути тільки за рахунок скорочення соціальних витрат, що призведе до зростання напруги в Росії. Уже є проблеми з пенсійною реформою.

Експерт не виключає, що Росія може почати нарощувати військовий ресурс на кордонах з країнами НАТО і з Україною. Що вже робиться.

"Посилення військових дій руками проросійських колаборантів проти України можливе. Парадокс у тому, що це може призвести до прямо протилежного результату. По-перше, дасть привід для нових санкцій. По-друге, ескалація під час президентських і парламентських виборів в Україні зіграє проти проросійських кандидатів і посилить позиції патріотичних сил. У новому парламенті може опинитися більше противників Росії. З'являться заклики до посилення дій проти так званої п'ятої колони", – наголошує Володимир Фесенко.

Плюс, зазначає він, це погіршить відносини Росії з Європою і негативний образ Путіна, стане приводом для продовження санкцій з боку ЄС.

Путіну більше вигідна тактика демонстрації конструктивної політики. Але Путін може діяти нестандартно і проти правил. Поки США і Росія більше лякають один одного. Стають у войовничу позу. Але діятимуть помірно, тому що не зацікавлені в серйозному конфлікті. Це небезпечно. Спроби домовленостей, зустрічі будуть. Але й політика санкцій продовжиться,
– вважає Фесенко.

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Нові санкції покликані покарати Росію, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. 8 серпня речниця Державного департаменту США Гізер Науерт заявила, що США оголошують про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері на початку березня. Вони набудуть чинності орієнтовано 22 серпня. Причина – "використання урядом Росії хімічної або біологічної зброї проти власних громадян".

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що посилення санкцій США Росія розцінюватиме, як оголошення економічної війни. Російський прем'єр зазначив, якщо Сполучені Штати введуть заборону діяльності банків або використання тієї чи іншої валюти, Кремль може застосувати різні методи для відповіді.

Теги: Новини України Новини політики Санкції Володимир Путін Новини США Війна на Донбасі Дмитро Медведєв
Джерело: 24 Канал
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