Рейтинг Путіна несподівано обвалився

За чинного президента Росії зараз готові проголосувати приблизно стільки ж росіян, що й 5 років тому.

Відповідні дані оприлюднив опитування фонд "Общественное мнение" (ФОМ). Дослідження було проведене 4-5 серпня.

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За Путіна зараз готові проголосувати 45% росіян з тих, хто брав участь в опитуванні.

Респондентам ставили запитання, яким, напевно, мало кого здивуєш у Росії: "Уявіть собі, що наступної неділі знову відбудуться вибори президента РФ. Скажіть, будь ласка, за кого з кандидатів Ви б проголосували?" Дозволяли обирати тільки один варіант відповіді.

Згідно з результатами дослідження, теперішній рейтинг Путіна є найнижчим з 2013 року. Тоді він також становив 45%.

Для порівняння, з кінця 2016 до червня 2018 року рейтинг Путіна не опускався нижче за 60%.

За менш ніж півроку також обвалився й рейтинг довіри російському президентові.

На питання "Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Путіну?" варіант відповіді "безумовно довіряю" у серпні 2018-го обрав лише кожен четвертий росіянин (24%). У березні цього року цей показник становив 43%. Варіант "безумовно не довіряю" обрало 17% респондентів.

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Водночас, за даними Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), рівень довіри до Путіна становить 35,9%. В середині липня цього року він становив 37,9%.

До слова, 9 серпня курс російського рубля вперше за майже два роки впав до позначки 66 рублів за долар на фоні повідомлень про запровадження США нових санкції проти Росії.