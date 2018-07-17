Ахметов стал единственным украинцем, который попал в топ-500 миллиардеров мира
Олигарх Ринат Ахметов стал единственным украинцем, который попал в топ-500 миллиардеров мира по версии Bloomberg.
Об этом информируют данные Bloomberg Billionaires Index.
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Ахметов занимает 307 позицию в рейтинге с состоянием в 5,71 миллиарда долларов. По данным агентства, в последнее время Ахметов потерял 13,8 миллионов долларов, при этом за последний год его состояние увеличилось на 994 миллионов долларов.
Самым богатым человеком в современной истории стал глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос – его состояние превысило 150 миллиардов долларов.
Источник: 24 Канал
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