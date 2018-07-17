Ахметов став єдиним українцем, який потрапив у топ-500 мільярдерів світу
Олігарх Рінат Ахметов став єдиним українцем, який потрапив у топ-500 мільярдерів світу за версією Bloomberg.
Про це інформують дані Bloomberg Billionaires Index.
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Ахметов займає 307 позицію в рейтингу зі статками у 5,71 мільярда доларів. За даними агентства, останнім часом Ахметов втратив 13,8 мільйонів доларів, при цьому за останній рік його статок збільшився на 994 мільйонів доларів.
Найбагатшою людиною в сучасній історії став глава Amazon і Blue Origin Джефф Безос – його статок перевищив 150 мільярдів доларів.
Джерело: 24 Канал
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