Олігарх Рінат Ахметов став єдиним українцем, який потрапив у топ-500 мільярдерів світу за версією Bloomberg.

Про це інформують дані Bloomberg Billionaires Index.

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Ахметов займає 307 позицію в рейтингу зі статками у 5,71 мільярда доларів. За даними агентства, останнім часом Ахметов втратив 13,8 мільйонів доларів, при цьому за останній рік його статок збільшився на 994 мільйонів доларів.

Найбагатшою людиною в сучасній історії став глава Amazon і Blue Origin Джефф Безос – його статок перевищив 150 мільярдів доларів.