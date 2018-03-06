Стало відомо, хто очолив список найбагатших людей світу: рейтинг Forbes

Журнал Forbes опублікував рейтинг найбагатших людей світу за підсумками 2017 року. Всього до рейтингу цього року увійшли 2,2 тисячі мільярдерів з 72 країн світу.

Вперше очолив список найбагатших людей світу засновник Amazon.com Джефф Безос. Він став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 100 млрд доларів – за оцінкою журналу, йому належать активи на 112 млрд доларів, повідомляє Інтерфакс.

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На другому місці в рейтингу знаходиться співзасновник Microsoft Білл Гейтс зі статком у 90 млрд доларів. Зазначимо, що рік тому Білл Гейтс займав перший рядок. На третьому - інвестор Уоррен Баффет з 84 млрд доларів.

Найзаможнішою людиною Європи став президент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно: він і його сім'я володіють 72 млрд доларів.

На п'ятому місці в рейтингу знаходиться глава Facebook Марк Цукерберг з 71 млрд доларів.

На шосту сходинку опустився засновник і глава рітейлера Inditex (володіє брендами Zara , Massimo Dutti, Pull & Bear, і інші) Амансіо Ортега, який володіє 70 млрд доларів.

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У верхній частині списку опинилися лише дві жінки – спадкоємиця мережі магазинів Wal-Mart Еліс Уолтон (58,5 млрд доларів) і власниця 33% акцій L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс (42,2 млрд доларів).

Найбільше в списку американців (585 осіб), на другому місці материковий Китай з 373 мільярдерами. В цілому учасниками рейтингу належить 9,1 трлн доларів.