13:45
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Стало известно, кто возглавил список самых богатых людей мира: рейтинг Forbes

657 Читати новину українською
Джефф Безос – самый богатый человек мира
Джефф Безос – самый богатый человек мира / businessinsider.com

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей мира по итогам 2017 года. Всего в рейтинг этого года вошли 2,2 тысячи миллиардеров из 72 стран мира.

Впервые возглавил список самых богатых людей мира основатель Amazon.com Джефф Безос. Он стал первым человеком в истории, чье состояние превысили 100 млрд долларов – по оценке журнала, ему принадлежат активы на 112 млрд долларов, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Forbes назвали самого богатого рэпера мира

На втором месте в рейтинге находится соучредитель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 90 млрд долларов. Отметим, что год назад Билл Гейтс занимал первую строчку. На третьем – инвестор Уоррен Баффет с 84 млрд долларов.

Самым богатым человеком Европы стал президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно: он и его семья владеют 72 млрд долларов.

На пятом месте в рейтинге находится глава Facebook Марк Цукерберг с 71 млрд долларов.

На шестую строчку опустился основатель и глава ритейлера Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, и другие) Амансио Ортега, владеющий 70 млрд долларов.

Читайте также: Украинка попала в топ-30 лидеров Европы до 30 лет по версии Forbes

В верхней части списка оказались только две женщины – наследница сети магазинов Wal-Mart Элис Уолтон (58,5 млрд долларов) и владелица 33% акций L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс (42,2 млрд долларов).

Больше всего в списке американцев (585 человек), на втором месте материковый Китай с 373 миллиардерами. В целом участниками рейтинга принадлежит 9,1 триллион долларов.

Теги: Деньги рейтинги Forbes Amazon
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 6 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук