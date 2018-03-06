Стало известно, кто возглавил список самых богатых людей мира: рейтинг Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей мира по итогам 2017 года. Всего в рейтинг этого года вошли 2,2 тысячи миллиардеров из 72 стран мира.

Впервые возглавил список самых богатых людей мира основатель Amazon.com Джефф Безос. Он стал первым человеком в истории, чье состояние превысили 100 млрд долларов – по оценке журнала, ему принадлежат активы на 112 млрд долларов, сообщает Интерфакс.

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На втором месте в рейтинге находится соучредитель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 90 млрд долларов. Отметим, что год назад Билл Гейтс занимал первую строчку. На третьем – инвестор Уоррен Баффет с 84 млрд долларов.

Самым богатым человеком Европы стал президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно: он и его семья владеют 72 млрд долларов.

На пятом месте в рейтинге находится глава Facebook Марк Цукерберг с 71 млрд долларов.

На шестую строчку опустился основатель и глава ритейлера Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, и другие) Амансио Ортега, владеющий 70 млрд долларов.

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В верхней части списка оказались только две женщины – наследница сети магазинов Wal-Mart Элис Уолтон (58,5 млрд долларов) и владелица 33% акций L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс (42,2 млрд долларов).

Больше всего в списке американцев (585 человек), на втором месте материковый Китай с 373 миллиардерами. В целом участниками рейтинга принадлежит 9,1 триллион долларов.