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      Томос не помог: Порошенко лишь пятый в президентском рейтинге, – исследование

      183 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко

      Главными фаворитами президентской избирательной кампании остаются Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

      Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Агентством общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий в начале января этого года. Согласно его данным, даже после получения томоса об автокефалии для Православной церкви Украины электоральные позиции действующего президента Петра Порошенко не улучшились – он занимает лишь пятое место в рейтинге вероятных претендентов на пост главы государства. За него готовы проголосовать только 8,2% тех, кто пойдет на выборы, тогда как за Юлию Тимошенко – 15,5%, за Владимира Зеленского – 11,9%, за Юрия Бойко – 9,5%, за Анатолия Гриценко – 8,8%.

      Кроме этого, исследование показало, что большинство украинцев оценивает социально-политическую ситуацию в стране негативно. Если в феврале 2018 года 52% граждан считали ее напряженной и сложной, то сейчас количество таких оценок выросло до 61%. И еще почти треть избирателей называет ситуацию катастрофической и взрывоопасной.

      Подавляющее большинство украинцев (69%) отмечают, что курс, по которому ведет страну нынешняя власть, неправильный. В феврале 2018 года этот показатель составлял 64%.

      Справка

      Опрос был проведен методом стандартизированного интервью 5 – 12 января 2019 года во всех областях Украины (кроме АР Крым и территорий Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных украинской стороне). Выборочная совокупность – 2011 респондентов. Статистическая погрешность опроса (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,2%.

      Теги: Новости политики рейтинги Выборы Президента 2019 Анатолий Гриценко Юрий Бойко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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