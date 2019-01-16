Томос не помог: Порошенко лишь пятый в президентском рейтинге, – исследование

Главными фаворитами президентской избирательной кампании остаются Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Агентством общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий в начале января этого года. Согласно его данным, даже после получения томоса об автокефалии для Православной церкви Украины электоральные позиции действующего президента Петра Порошенко не улучшились – он занимает лишь пятое место в рейтинге вероятных претендентов на пост главы государства. За него готовы проголосовать только 8,2% тех, кто пойдет на выборы, тогда как за Юлию Тимошенко – 15,5%, за Владимира Зеленского – 11,9%, за Юрия Бойко – 9,5%, за Анатолия Гриценко – 8,8%.

Кроме этого, исследование показало, что большинство украинцев оценивает социально-политическую ситуацию в стране негативно. Если в феврале 2018 года 52% граждан считали ее напряженной и сложной, то сейчас количество таких оценок выросло до 61%. И еще почти треть избирателей называет ситуацию катастрофической и взрывоопасной.

Подавляющее большинство украинцев (69%) отмечают, что курс, по которому ведет страну нынешняя власть, неправильный. В феврале 2018 года этот показатель составлял 64%.

Справка

Опрос был проведен методом стандартизированного интервью 5 – 12 января 2019 года во всех областях Украины (кроме АР Крым и территорий Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных украинской стороне). Выборочная совокупность – 2011 респондентов. Статистическая погрешность опроса (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,2%.