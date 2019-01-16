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      Томос не допоміг: Порошенко лише п’ятий у президентському рейтингу, – дослідження

      955 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко

      Головними фаворитами президентської виборчої кампанії залишаються Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський.

      Про це свідчать дані опитування, проведеного Агенцією суспільно-політичних досліджень і комунікативних стратегій на початку січня цього року. Згідно з його даними, навіть після отримання томосу про автокефалію для Православної церкви України електоральні позиції чинного президента Петра Порошенка не покращилися – він посідає лише п’яте місце у рейтингу ймовірних претендентів на посаду глави держави. За нього готові проголосувати тільки 8,2% тих, хто піде на вибори, тоді як за Юлію Тимошенко – 15,5%, за Володимира Зеленського – 11,9%, за Юрія Бойка – 9,5%, за Анатолія Гриценка – 8,8%.

      Крім цього, дослідження засвідчило, що більшість українців оцінює соціально-політичну ситуацію в країні негативно. Якщо у лютому 2018 року 52% громадян вважали її напруженою і складною, то наразі кількість таких оцінок зросла до 61%. І ще майже третина виборців називає ситуацію катастрофічною та вибухонебезпечною.

      Переважна більшість українців (69%) зазначають, що курс, яким веде країну чинна влада, неправильний. У лютому 2018 року цей показник становив 64%.

      Довідка

      Опитування було проведене методом стандартизованого інтерв’ю 5 – 12 січня 2019 року в усіх областях України (крім АР Крим та територій Луганської та Донецької областей, непідконтрольних українській стороні). Вибіркова сукупність – 2011 респондентів. Статистична похибка опитування (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,2%.

      Теги: Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко Володимир Зеленський Юрій Бойко Анатолій Гриценко Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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