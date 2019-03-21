Рівень довіри до влади в Україні найнижчий у світі: результати дослідження

Україна посіла перше місце за рівнем недовіри до влади. Такі показники країна показує вже другий рік поспіль.

Так, владі в Україні довіряють лише 9% населення. Такі дані дослідження оприлюднила аналітично-консультативна компанія Gallup за 2018 рік.

Читайте також: Як ставляться в Україні до Росії та у Росії до України: деякі результати соцопитування дивують

В середньому довіра населення до влади у пострадянських країнах коливається в межах 48%, загалом у світі владі довіряють більше – 56%.



Україна демонструє найнижчий у світі показник довіри до влади: її рівень на позначці у 9%

Найвищу недовіру до влади у світі Україна демонструє вже другий рік поспіль. Цікаво, що відразу після обрання президентом Петра Порошенка у 2014 році довіру до влади в цілому відчували 24% українців. Такий же показник Україна демонструвала у час, коли президентом був Віктор Янукович.

Проте багато українців побачили, що влада не в змозі виконати вимоги протестувальників Революції на Майдані. З 2015 року довіра населення до влади не перевищувала 14%,

– додають автори дослідження.

Нинішній рівень недовіри поширюється і на інші органи влади, в тому числі на відповідальних за адміністрування виборів 31 березня.

"Тільки 12% повнолітніх в Україні у 2018 році сказали, що вони впевнені в чесності виборів. Тобто відбулося значне скорочення серед тих 26% українців, які дотримувалися позитивних настроїв у цьому питанні в 2014 році. Це свідчить про зростаючу недовіру до виборчої системи в країні", – додають дослідники.



Довіра до виборів серед українців також продовжує "вільне падіння"

Також в організації відзначили, що 91% українців вважають владу в Україні корумпованою.

Зазначимо, що ситуація невдовзі може змінитися: 31 березня в Україні відбудеться перший тур президентських виборів. На них за крісло глави держави змагатимуться 39 кандидатів.



Головні дати на президентських виборах у 2019 році