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      Рівень довіри до влади в Україні найнижчий у світі: результати дослідження

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      Рівень довіри до влади в українців найнижчий у світі
      Рівень довіри до влади в українців найнижчий у світі / фото з відкритих джерел

      Україна посіла перше місце за рівнем недовіри до влади. Такі показники країна показує вже другий рік поспіль.

      Так, владі в Україні довіряють лише 9% населення. Такі дані дослідження оприлюднила аналітично-консультативна компанія Gallup за 2018 рік.

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      В середньому довіра населення до влади у пострадянських країнах коливається в межах 48%, загалом у світі владі довіряють більше – 56%.

      довіра до влади України довіра до влади наййнижча у світі
      Україна демонструє найнижчий у світі показник довіри до влади: її рівень на позначці у 9%

      Найвищу недовіру до влади у світі Україна демонструє вже другий рік поспіль. Цікаво, що відразу після обрання президентом Петра Порошенка у 2014 році довіру до влади в цілому відчували 24% українців. Такий же показник Україна демонструвала у час, коли президентом був Віктор Янукович.

      Проте багато українців побачили, що влада не в змозі виконати вимоги протестувальників Революції на Майдані. З 2015 року довіра населення до влади не перевищувала 14%,
      – додають автори дослідження.

      Нинішній рівень недовіри поширюється і на інші органи влади, в тому числі на відповідальних за адміністрування виборів 31 березня.

      "Тільки 12% повнолітніх в Україні у 2018 році сказали, що вони впевнені в чесності виборів. Тобто відбулося значне скорочення серед тих 26% українців, які дотримувалися позитивних настроїв у цьому питанні в 2014 році. Це свідчить про зростаючу недовіру до виборчої системи в країні", – додають дослідники.


      Довіра до виборів серед українців також продовжує "вільне падіння"

      Також в організації відзначили, що 91% українців вважають владу в Україні корумпованою.

      Зазначимо, що ситуація невдовзі може змінитися: 31 березня в Україні відбудеться перший тур президентських виборів. На них за крісло глави держави змагатимуться 39 кандидатів. 

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      Головні дати на президентських виборах у 2019 році

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      Теги: Новини України Новини політики дослідження Соціологічне дослідження Статистика Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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