Уровень доверия к власти в Украине самый низкий в мире: результаты исследования
Украина заняла первое место по уровню недоверия к власти. Такие показатели страна показывает уже второй год подряд.
Так, власти в Украине доверяют лишь 9% населения. Такие данные исследования обнародовала аналитически-консультативная компания Gallup за 2018 год.
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В среднем доверие населения к власти в постсоветских странах колеблется в пределах 48%, в целом в мире власти доверяют больше – 56%.
Украина демонстрирует самый низкий в мире показатель доверия к власти: ее уровень на отметке в 9%
Высочайшее недоверие к власти в мире Украина демонстрирует уже второй год подряд. Интересно, что сразу после избрания президентом Петра Порошенко в 2014 году доверие к власти в целом испытывали 24% украинцев. Такой же показатель Украина демонстрировала во время, когда президентом был Виктор Янукович.
Однако многие украинцы увидели, что власть не в состоянии выполнить требования протестующих Революции на Майдане. С 2015 года доверие населения к власти не превышало 14%,
– добавляют авторы исследования.
Нынешний уровень недоверия распространяется и на другие органы власти, в том числе на ответственных за администрирование выборов 31 марта.
"Только 12% совершеннолетних в Украине в 2018 году сказали, что они уверены в честности выборов. То есть произошло значительное сокращение среди тех 26% украинцев, которые придерживались позитивных настроений в этом вопросе в 2014 году. Это свидетельствует о растущем недоверии к избирательной системе в стране", – добавляют исследователи.
Доверие к выборам среди украинцев также продолжает "свободное падение"
Также в организации отметили, что 91% украинцев считают власть в Украине коррумпированной.
Отметим, что ситуация вскоре может измениться: 31 марта в Украине состоится первый тур президентских выборов. На них за кресло главы государства будут соперничать 39 кандидатов.