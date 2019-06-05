13:34
5 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин летит в космос. Мстители и русское кино
      Вєсті Кремля
      00:07, сегодня
      Вести.UA: За что Мосийчук избил Ляшко. "Гениальные" идеи Гены Кернеса
      Вєсті.UA
      20:57, 4 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Сколько украинцев не считают Россию агрессором: статистика шокирует

      203 Читати новину українською
      Каждый пятый украинец не считает Россию агрессором
      Каждый пятый украинец не считает Россию агрессором / 24 канал

      Большинство украинцев, а именно 65%, считают Россию агрессором по отношению к Украине. При этом 27% опрошенных украинцев имеют противоположное мнение.

      При этом более 60% респондентов высказываются за дипломатические пути урегулирования проблемы войны на Донбассе, свидетельствуют результаты совместного соцопроса Социологической группы "Рейтинг".

      Читайте также: Сколько украинцев положительно относятся к России и Путину

      • 38% опрошенных украинцев – за прекращение военных действий и замораживание конфликта.
      • 22% – за предоставление оккупированным территориям самостоятельного или федеративного статуса в составе Украины.
      • 5% – за полное отделение от Украины оккупированных территорий.
      • 18% – за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всех территориях Донбасса.

      Опрос проводился с 29 мая по 3 июня среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2000 респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионах и типу поселения. Статичная погрешность – не более 2,2%.

      blog_ava
      В Будапеште затонуло судно с туристами: из реки извлекли еще два тела
      сегодня
      4374
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Социологическое исследование Статистика Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дитячі табори із чорними мітками: як проходить слідство у таборах "Вікторія" та "Славутич"
      сегодня , 13:00 Дитячі табори із чорними мітками: як проходить слідство у таборах "Вікторія" та "Славутич"
      Тетяна Мартинюк 20
      Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент
      сегодня , 12:31 Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент
      4572
      Россия уничтожает Крым: рейдерские захваты предприятий, продукты дорогие и пахнут химией...
      сегодня , 12:01 Россия уничтожает Крым: рейдерские захваты предприятий, продукты дорогие и пахнут химией...
      Злой Одессит 675
      Сколько жилья построили в Украине с начала года: инфографика
      сегодня , 11:01 Сколько жилья построили в Украине с начала года: инфографика
      58
      5 самых "зеленых" технологических компаний мира
      сегодня , 09:30 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
      Анастасія Можаровська 409
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук