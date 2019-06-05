Сколько украинцев не считают Россию агрессором: статистика шокирует

Большинство украинцев, а именно 65%, считают Россию агрессором по отношению к Украине. При этом 27% опрошенных украинцев имеют противоположное мнение.

При этом более 60% респондентов высказываются за дипломатические пути урегулирования проблемы войны на Донбассе, свидетельствуют результаты совместного соцопроса Социологической группы "Рейтинг".

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38% опрошенных украинцев – за прекращение военных действий и замораживание конфликта.

22% – за предоставление оккупированным территориям самостоятельного или федеративного статуса в составе Украины.

5% – за полное отделение от Украины оккупированных территорий.

18% – за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всех территориях Донбасса.

Опрос проводился с 29 мая по 3 июня среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2000 респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионах и типу поселения. Статичная погрешность – не более 2,2%.