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      Сколько украинцев хотят, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране

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      Большинству украинцев русский не нужен как государственный язык
      Большинству украинцев русский не нужен как государственный язык / Проект "Язык - ДНК нации"

      Две трети украинцев, что эквивалентно 66%, не желают, чтобы русский язык в Украине имел статус второго государственного, и выступают за единственный государственный язык – украинский.

      Желающих видеть русский в статусе государственного значительно меньше – 21%, а за предоставление ему официального статуса еще меньше – 11%. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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      Среди тех, кто выступает за закрепление определенного статуса русского языка в Украине, больше всего:

      • жителей Востока;
      • тех, кто использует русский как язык повседневного общения;
      • избиратели "Оппозиционной платформы – За жизнь".

      Опрос проводился с 29 мая по 3 июня 2019 года. В нем приняли участие 2000 совершеннолетних украинцев. Погрешность результатов исследования составляет 2,2%.

      Недавно в России отметились новым фейком об Украине. Украинофобка Ольга Скабеева в своей пропагандистской программе на росТВ "60 минут" запустила очередной фейк, будто бы 73% украинцев выступают против недавно принятого закона об украинском языке (Верховная Рада Украины 25 апреля приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". И вот уже месяц российские пропагандисты беснуются по этому поводу).

      Та же скандалистка Скабеева обвинила Президента Украины Владимира Зеленского в бездействии относительно языкового закона.

      "Почему он не скажет об отмене закона того же ?! Людей тошнит от этого закона! 73% украинцев против закона, запрещающего русский язык! Зеленский молчит! Как же так ?!" бросила кремлевская "журналистка".

      Однако, как видим, статистика свидетельствует о другом: большинству украинцев русский не нужен как государственный язык. А не наоборот.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Статистика языковый вопрос
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