12:48
1 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Франції відреагували на наміри України піти з ПАРЄ

      1259
      Посол Франції Ізабель Дюмон прокоментувала наміри України щодо ПАРЄ
      Посол Франції Ізабель Дюмон прокоментувала наміри України щодо ПАРЄ / МВС України

      Українська делегація повинна і далі працювати в Парламенській асамблеї Ради Європи, незважаючи на повернення туди Росії. Зазначимо, Франція проголосувала за це у повному складі.

      Делегація України має продовжувати "відігравати свою позитивну роль" в роботі організації", про це заявила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, пише "Інтрефакс". 

      Коли все почалось: Чи міг Зеленський попередити повернення Росії у ПАРЄ

      Дюмон зазначила, що українська делегація є однією з найактивніших. Водночас у Франції "взяли до уваги реакцію, з якою виступила українська делегація в ПАРЄ".

      Тобто загалом українська делегація працює дуже потужно, і Україна може пишатися своїми представниками в Раді Європи,
      – додала вона.

      При цьому у Франції розуміють "наявність питань" в Україні через повернення Росії у ПАРЄ. Але там пропонують поглянути на цю ситуацію "з іншого боку".

      "Прийняті рішення жодним чином не полегшують ситуацію для Росії з погляду її взаємодії з Радою Європи, зокрема з Європейським судом з прав людини, і з її власними громадянами, які зможуть подавати позови проти Росії в цей інститут. Саме цей аспект був підтверджений і посилений прийнятим рішенням", – стверджує дипломат.

      Дюмон запевнила, що санкційна політика ЄС залишається у силі.

      Я вважаю, той факт, що майже в ті ж дати відбулося продовження санкцій, знімає будь-які підозри і показує, що навпаки - санкційна політика залишається в силі, і таких побоювань бути не повинно,
      – пояснила посол.

      Тим часом профільний комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити проект про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ. А також вважає за потрібне відкликати запрошення спостерігачам Ради Європи на парламентських виборах. Міністерство закордонних справ України відкликало свого посла при Раді Європи для консультацій.

      Як Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.

      Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.

      Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.

      blog_ava
      Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
      сьогодні
      31580
      Теги: Новини України ПАРЄ Новини політики Новини Франції Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новая власть – это старая власть, или Как урегулировать ситуацию на Донбассе: версия Богдана
      сьогодні , 12:15 Новая власть – это старая власть, или Как урегулировать ситуацию на Донбассе: версия Богдана
      Блог Соцмережі 431
      Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць
      сьогодні , 11:30 Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць
      Світлана Попова 1867
      Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      сьогодні , 11:08 Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      Яніна Ткачук 4068
      В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни
      сьогодні , 10:03 В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни
      13046
      Страна лицемеров, или Европа ведет себя так, как ведет себя Украина
      сьогодні , 09:00 Страна лицемеров, или Европа ведет себя так, как ведет себя Украина
      1066
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук