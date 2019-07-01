У Франції відреагували на наміри України піти з ПАРЄ

Українська делегація повинна і далі працювати в Парламенській асамблеї Ради Європи, незважаючи на повернення туди Росії. Зазначимо, Франція проголосувала за це у повному складі.

Делегація України має продовжувати "відігравати свою позитивну роль" в роботі організації", про це заявила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, пише "Інтрефакс".

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Дюмон зазначила, що українська делегація є однією з найактивніших. Водночас у Франції "взяли до уваги реакцію, з якою виступила українська делегація в ПАРЄ".

Тобто загалом українська делегація працює дуже потужно, і Україна може пишатися своїми представниками в Раді Європи,

– додала вона.

При цьому у Франції розуміють "наявність питань" в Україні через повернення Росії у ПАРЄ. Але там пропонують поглянути на цю ситуацію "з іншого боку".

"Прийняті рішення жодним чином не полегшують ситуацію для Росії з погляду її взаємодії з Радою Європи, зокрема з Європейським судом з прав людини, і з її власними громадянами, які зможуть подавати позови проти Росії в цей інститут. Саме цей аспект був підтверджений і посилений прийнятим рішенням", – стверджує дипломат.

Дюмон запевнила, що санкційна політика ЄС залишається у силі.

Я вважаю, той факт, що майже в ті ж дати відбулося продовження санкцій, знімає будь-які підозри і показує, що навпаки - санкційна політика залишається в силі, і таких побоювань бути не повинно,

– пояснила посол.

Тим часом профільний комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити проект про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ. А також вважає за потрібне відкликати запрошення спостерігачам Ради Європи на парламентських виборах. Міністерство закордонних справ України відкликало свого посла при Раді Європи для консультацій.

Як Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.



Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.