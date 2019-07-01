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      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Опальний екс-регіонал Клюєв балотуватиметься на виборах до Ради: рішення Верховного Суду

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      Андрій Клюєв
      Андрій Клюєв / Цензор.Нет

      Колишньому главі Адміністрації Президента часів Януковича, регіоналу Андрієві Клюєву Касаційний адміністративний суд при Верховному Суді дав зелене світло для участі у позачергових парламентських виборах.

      "Комусь сподобається, а комусь ні, але адвокатське об'єднання "Сухов, Кочан енд баррістерс" відстояло в Касаційному адміністративному суді при Верховному Суді гарантоване Конституцією та законами України громадянину України Клюєву Андрію Петровичу право на участь у виборчому процесі", – повідомив адвокат Клюєва Юрій Сухов.

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      Він зазначив, що екс-регіонал "постійно проживає на території України в місті Донецьку", а рішення ЦВК відмовити у реєстрації кандидату назвав "сепаратистським і кон'юнктурним".

      Клюєв балотуватиметься у нардепи від Ліберальної партії України в одномандатному виборчому окрузі №46.

      До речі, в СБУ стверджують, що з 2014 року Андрій Клюєв мешкає не в Україні, а в Росії – у Московській області. Під час подій Революції Гідності у лютому 2014 року він втік з України.

      Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      Що відомо про Андрія Клюєва та чому його називають одіозним?

      Андрій Клюєв є політиком та бізнесменом. Був депутатом Верховної Ради від "Партії Регіонів". Також працював в уряді на посаді віце-прем'єра з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2012-2014 був секретарем РНБО.

      З 24 січні по 25 лютого 2014 року в часи Євромайдану був главою Адміністрації Президента Віктора Януковича. Вважався особою, що входить до топ-10 найбільш впливових людей в країні. Разом з братом Сергієм входили до топ-50 списку найбагатших людей України.

      Депутати Сергій Лещенко та Мустафа Найєм заявляли, що саме Андрій Клюєв винен у кривавому розгоні Євромайдану. Мовляв, він особисто відбирав "беркутівців" для "брудної роботи".

      Андрія Клюєва в Україні підозрюють у заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада ЦВК Андрій Клюєв Верховний суд України
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