З другої спроби ЦВК зареєструвала партію Саакашвілі на парламентські вибори
Після рішення Верховного суду, який зобов'язував ЦВК зареєструвати партію Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил" для участі у дострокових парламентських виборах, комісія таки це зробила.
Засідання Центральної виборчої комісії відбулось ввечері 29 червня. Під час нього ЦВК зареєструвала 88 кандидатів у народні депутати від зазначеної політсили в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі і 9 кандидатів в одномандатних виборчих округах.
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Представником "Руху нових сил" в ЦВК з правом дорадчого голосу був зареєстрований Павло Богомазов.
Перша п'ятірка партії "Рух нових сил" / Інфографіка 24 каналу
У партії вже відреагували на радісну для них звістку.
Це наш з вами спільний крок до перемоги. Дякуємо за вашу підтримку!
– зазначили у політсилі.
Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.
Чому судились ЦВК та партія Саакашвілі?
21 червня стало відомо, що Печерський районний суд Києва дозволив лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах. Зокрема, суд визнав факт проживання Саакашвілі в Україні протягом останніх 5 років, що необхідно для реєстрації його кандидатом у депутати.
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Однак Центральна виборча комісія 23 червня вирішила не реєструвати кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.
Мовляв, президент Зеленський підписав указ про дострокові вибори 21 травня, відтак "розгляд 8 травня на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил" питань, пов'язаних з участю партії в позачергових виборах не міг бути здійснений". Та і позачерговий з'їзд партії 10 червня порушував вимоги статуту цієї ж партії.
Саакашвілі невідкладно подав апеляцію і виграв її. 25 червня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував відмову ЦВК реєструвати "Рух нових сил". Та вже 26 червня у ЦВК заявили, що рішення суду не відповідає положенням Закону України "Про політичні партії" і подали касацію до Верховного Суду. І от вже останній ухвалив, що ЦВК зобов'язана зареєструвати партію Саакашвілі "Рух нових сил" на позачергових виборах до Верховної Ради України. Як це було – читайте у матеріалі 24 каналу.