З другої спроби ЦВК зареєструвала партію Саакашвілі на парламентські вибори

Після рішення Верховного суду, який зобов'язував ЦВК зареєструвати партію Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил" для участі у дострокових парламентських виборах, комісія таки це зробила.

Засідання Центральної виборчої комісії відбулось ввечері 29 червня. Під час нього ЦВК зареєструвала 88 кандидатів у народні депутати від зазначеної політсили в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі і 9 кандидатів в одномандатних виборчих округах.

Читайте також: ЦВК зареєструвала 66 однофамільців кандидатів у 43 округах: за одного платять 20 тисяч доларів

Представником "Руху нових сил" в ЦВК з правом дорадчого голосу був зареєстрований Павло Богомазов.



Перша п'ятірка партії "Рух нових сил" / Інфографіка 24 каналу

У партії вже відреагували на радісну для них звістку.

Це наш з вами спільний крок до перемоги. Дякуємо за вашу підтримку!

– зазначили у політсилі.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

Чому судились ЦВК та партія Саакашвілі?

21 червня стало відомо, що Печерський районний суд Києва дозволив лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах. Зокрема, суд визнав факт проживання Саакашвілі в Україні протягом останніх 5 років, що необхідно для реєстрації його кандидатом у депутати.

Читайте також: Які шанси в Саакашвілі пройти до парламенту: думка політолога

Однак Центральна виборча комісія 23 червня вирішила не реєструвати кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.