Партію Саакашвілі допустили до участі у виборах до Верховної Ради

ЦВК не виконала рішення апеляційного суду щодо реєстрації "Руху нових сил" учасником виборів до Верховної Ради. Розв'язати проблему мав Верховний суд. І на засіданні 28-29 червня судді ухвалили залишити рішення апеляційного суду в силі: ЦВК таки повинна зареєструвати партію Міхеїла Саакашвілі.

Чому ЦВК та партія Саакашвілі судяться?

21 червня стало відомо, що Печерський районний суд Києва дозволив лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах. Зокрема, суд визнав факт проживання Саакашвілі в Україні протягом останніх 5 років, що необхідно для реєстрації його кандидатом у депутати.

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Однак Центральна виборча комісія 23 червня вирішила не реєструвати кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.

Мовляв, президент Зеленський підписав указ про дострокові вибори 21 травня, відтак "розгляд 8 травня на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил" питань, пов'язаних з участю партії в позачергових виборах не міг бути здійснений". Та і позачерговий з'їзд партії 10 червня порушував вимоги статуту цієї ж партії.

Нагадаємо календар виборчого процесу / Інфографіка 24 каналу

Саакашвілі невідкладно подав апеляцію і виграв її. 25 червня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував відмову ЦВК реєструвати "Рух нових сил". Та вже 26 червня у ЦВК заявили, що рішення суду не відповідає положенням Закону України "Про політичні партії" і подали касацію до Верховного Суду.

Як тривав розгляд у ВС та яке рішення ухвалили?

Юристи "Руху нових сил" просили суд допустити на засідання вільних слухачів. Але цього не відбувалося, тому навіть викликали поліцію: мовляв, служба охорони незаконно блокує доступ до 50 слухачів. Суд пояснив ситуацію: люди до зали засідань зайдуть, але тільки після перевірки документів.

Після нетривалої перерви ЦВК подала нове клопотання: не допитувати свідків у справі Міхеїла Саакашвілі та Давіда Сакварелідзе. І суд у цьому питання підтримав юристів Комісії. До слова, у колегії суддів – Мирослава Білак, Людмила Єресько та Олена Калашнікова.



Колегія суддів: Мирослава Білак, Людмила Єресько, Олена Калашнікова / Фото 24 каналу

Після цього на засідання суду прибув Міхеїл Саакашвілі і судді перейшли до розгляду справи по суті.



Саакашвілі та Україна: основні дати / Інфографіка 24 каналу

Найцікавіші факти з біографії Міхеїла Саакашвілі – у матеріалі 24 каналу.

"Рух нових сил" просив рішення першої інстанції (апеляційного суду) залишити в силі, а скаргу не визнавати. Представники ЦВК застосували ті ж аргументи, що й на засіданні апеляційного суду (який вони програли, і який зобов'язав Комісію зареєструвати РНС для участі у виборах".

Зрештою після кількох годин, проведених у нарадчій кімнаті, суді ухвалили:

ЦВК зобов'язана зареєструвати партію Саакашвілі "Рух нових сил" на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Після того, як суддя зачитала рішення прихильники Саакашвілі, яких у судовій залі було чимало, почали вигукувати: "Суду повага!".

Після оголошення рішення суду Давід Сакварелідзе заявив, що боротьба триває.

Зараз знову м'яч на стороні ЦВК. Завтра ми будемо повторно подавати документи. Поки нічого не закінчено, попереду реєстрація і вибори, які треба виграти,

– сказав він.

Перша п'ятірка партії "Рух нових сил" / Інфографіка 24 каналу

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.



Наразі соціологи не прогнозують успіх партії "Рух нових сил" на виборах 2019 року