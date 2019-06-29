01:40
29 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Партію Саакашвілі допустили до участі у виборах до Верховної Ради

      173
      Саакашвілі виграв суд, "Рух нових сил" братиме участь у виборах
      Саакашвілі виграв суд, "Рух нових сил" братиме участь у виборах / 24 канал

      ЦВК не виконала рішення апеляційного суду щодо реєстрації "Руху нових сил" учасником виборів до Верховної Ради. Розв'язати проблему мав Верховний суд. І на засіданні 28-29 червня судді ухвалили залишити рішення апеляційного суду в силі: ЦВК таки повинна зареєструвати партію Міхеїла Саакашвілі.

      Чому ЦВК та партія Саакашвілі судяться?

      21 червня стало відомо, що Печерський районний суд Києва дозволив лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах. Зокрема, суд визнав факт проживання Саакашвілі в Україні протягом останніх 5 років, що необхідно для реєстрації його кандидатом у депутати.

      Читайте також: Які шанси в Саакашвілі пройти до парламенту: думка політолога

      Однак Центральна виборча комісія 23 червня вирішила не реєструвати кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.

      Мовляв, президент Зеленський підписав указ про дострокові вибори 21 травня, відтак "розгляд 8 травня на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил" питань, пов'язаних з участю партії в позачергових виборах не міг бути здійснений". Та і позачерговий з'їзд партії 10 червня порушував вимоги статуту цієї ж партії.

      Календар
      Нагадаємо календар виборчого процесу / Інфографіка 24 каналу

      Саакашвілі невідкладно подав апеляцію і виграв її. 25 червня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував відмову ЦВК реєструвати "Рух нових сил". Та вже 26 червня у ЦВК заявили, що рішення суду не відповідає положенням Закону України "Про політичні партії" і подали касацію до Верховного Суду.

      Як тривав розгляд у ВС та яке рішення ухвалили?

      Юристи "Руху нових сил" просили суд допустити на засідання вільних слухачів. Але цього не відбувалося, тому навіть викликали поліцію: мовляв, служба охорони незаконно блокує доступ до 50 слухачів. Суд пояснив ситуацію: люди до зали засідань зайдуть, але тільки після перевірки документів.

      Після нетривалої перерви ЦВК подала нове клопотання: не допитувати свідків у справі Міхеїла Саакашвілі та Давіда Сакварелідзе. І суд у цьому питання підтримав юристів Комісії. До слова, у колегії суддів – Мирослава Білак, Людмила Єресько та Олена Калашнікова.

      Суд
      Колегія суддів: Мирослава Білак, Людмила Єресько, Олена Калашнікова / Фото 24 каналу

      Після цього на засідання суду прибув Міхеїл Саакашвілі і судді перейшли до розгляду справи по суті. 

      Саакашвілі
      Саакашвілі та Україна: основні дати / Інфографіка 24 каналу

      Найцікавіші факти з біографії Міхеїла Саакашвілі – у матеріалі 24 каналу.

      "Рух нових сил" просив рішення першої інстанції (апеляційного суду) залишити в силі, а скаргу не визнавати. Представники ЦВК застосували ті ж аргументи, що й на засіданні апеляційного суду (який вони програли, і який зобов'язав Комісію зареєструвати РНС для участі у виборах".

      Зрештою після кількох годин, проведених у нарадчій кімнаті, суді ухвалили:

      ЦВК зобов'язана зареєструвати партію Саакашвілі "Рух нових сил" на позачергових виборах до Верховної Ради України.

      Після того, як суддя зачитала рішення прихильники Саакашвілі, яких у судовій залі було чимало, почали вигукувати: "Суду повага!".

      Після оголошення рішення суду Давід Сакварелідзе заявив, що боротьба триває.

      Зараз знову м'яч на стороні ЦВК. Завтра ми будемо повторно подавати документи. Поки нічого не закінчено, попереду реєстрація і вибори, які треба виграти,
      – сказав він.

      РНС

      Перша п'ятірка партії "Рух нових сил" / Інфографіка 24 каналу

      Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      Рейтинг
      Наразі соціологи не прогнозують успіх партії "Рух нових сил" на виборах 2019 року

      blog_ava
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      28 червня
      7976
      Теги: Новини України Новини політики Рух нових сил Верховний суд України Парламентські вибори 2019 ЦВК Міхеїл Саакашвілі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зачем Росии "православный Ватикан"?
      28 червня , 23:00 Зачем Росии "православный Ватикан"?
      Іван Яковина 411
      Головні новини 28 червня: Пожежа на вокзалі у Львові, звільнення полонених і саміт G20
      28 червня , 22:12 Головні новини 28 червня: Пожежа на вокзалі у Львові, звільнення полонених і саміт G20
      2389
      Должности, власть и деньги благодаря... войне
      28 червня , 22:01 Должности, власть и деньги благодаря... войне
      Ольга Черненко 571
      Книжкове літо: 7 новинок для відпустки
      28 червня , 19:01 Книжкове літо: 7 новинок для відпустки
      Книги для гурманів 297
      З 1 липня зростуть прожитковий мінімум і соціальні виплати
      28 червня , 17:29 З 1 липня зростуть прожитковий мінімум і соціальні виплати
      2835
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук