Как отмечают в пресс-службе СБУ, их сотрудники провели обыски в помещениях прокремлевской ячейки партии.
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Там правоохранители обнаружили инструкции с алгоритмом действий относительно провокаций массовых беспорядков во время общественных мероприятий. Злоумышленники также готовились к проведению уличных акций в поддержку оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона.
Кроме того, правоохранители нашли "соглашения" представителей партии о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.
Кто за этим стоит
По данным следствия, запрещенную партийную ячейку организовал выходец из Донецкой области, прибывший в Днепр под видом переселенца. Он находился на постоянной связи со скрывающимися за рубежом представителями Шария и обустроил подпольное отделение "политсилы" в собственном доме.
Для конспирации мужчина контактировал исключительно с "проверенными" лицами и максимально скрывал адрес своего проживания.
В результате следственно-оперативных действий правоохранители также обнаружили в помещении организатора "подполья" склады с:
- вражескими изданиями,
- листовками и финансовой "отчетностью" по расходам на антиукраинскую деятельность.
Изъятые материалы направили на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.
Какое наказание светит злоумышленникам
В настоящее время продолжается расследование по статье 109-й о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Санкция статьи предусматривает:
- лишение свободы на срок от 5 до 10 лет,
- с конфискацией имущества или без таковой.
Кто такой Анатолий Шарий и где он сейчас
- В феврале 2021 года Шарию объявили о подозрении по 2 статьям: государственная измена и нарушение равноправия граждан. Ему инкриминировали осуществление противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины. После этого он долгое время находился в Испании.
- В конце концов, там его и задержали. Этому способствовало сотрудничество СБУ и Офиса генпрокурора с международными партнерами. В СБУ тогда подчеркнули, что задержание предателя Украины – пример того, что все они будут отвечать перед законом.
- Суд Испании после рассмотрения его дела оставил мужчину на свободе, но без паспорта. Все потому, что Шарию запретили уезжать за пределы государства.
- Украина еще в середине мая 2022 года обратилась в правоохранительные органы Испании о выдаче Анатолия Шария. Его, в частности, подозревают в государственной измене.