Исследование провело движение "Честно". По информации аналитиков, больше всего предателей-родственников оказалось среди политиков.

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Самыми известными из них являются братья Клюевы и Ковалевы, супруги Шариев и Медведчук из Марченко, отец и сын Януковичи, Хортивы и Репилевские.

Родители и сыновья

Движение "Честно" разделило исследования на категории. Больше всего коллаборантов оказалось среди родственных связей отец – сын. Самыми известными из них являются диктатор Виктор Янукович и его сын Виктор. Глава разведки Кирилл Буданов сообщал, что Россия хотела "вернуть" его в Украину как президента.

Коллаборантами стали четверо депутатов из Херсона :

отец Игорь Семенчев и сын Игорь. Их избрали в горсовет от "Блока Владимира Сальдо". Они занимали должности в преступных органах власти. В частности, Семенчева старшего объявили заместителем главы военно-гражданской администрации в оккупированном городе;

владельцы аграрного бизнеса – Эдуард и Даниил Репилевские помогали россиянам находить жилье и призвали горожан работать с оккупантами. Ранее Даниил был депутатом Херсонского горсовета от "Слуги народа", а отец возглавлял фракцию ОПЗЖ в Херсонском облсовете.

Коллаборант второй раз стал мэром

Бывший правоохранитель Иван Хортов в 2014 году воевал против сил АТО в составе боевиков псевдореспублик. Его отец Сергей Хортов в 2014 году был мэром Рубежного и звал российских военных, блокировал украинскую военную технику. Несмотря на это, Хортива снова избрали на должность городского головы. Он встречал оккупантов и призвал местных не соглашаться на сотрудничество.

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Михаил Бахарев является экс-заместителем председателя Верховной Рады Крыма, а его сын Константин – эксдепутат от "Партии регионов", а с 2021 года – депутат Госдумы от партии "Единая Россия". Перед началом полномасштабного вторжения он просил Путина признать псевдореспублику.

Предателями пророссийские пропагандисты Владимир и Валентин Рыбины. У них есть связи с "Партией Шария" и "Беркутом".

Братья предатели

Как отметили в "Честно", среди братьев в реестре наиболее известны Клюевы и Ковалевы. Первые – это близкие соратники Януковича, причастного к убийствам на Майдане и поддержке сепаратистов на Донетчине и Луганщине.

Ковалевы принадлежали к партии "Слуга народа". Алексей Ковалев сотрудничал с россиянами в Херсоне, но был ликвидирован в Голой Пристани.



Государственные предатели / Инфографика движения "Честно"

Медийщики Михаил и Александр Коновичи способствовали России с 2014 года. Они говорили о фашизме в Украине, а в 2022 сотрудничали со спецслужбами России. Коновичей задержали в марте.

Бывшие правоохранители Игорь и Александр Обуховские начали работать с врагом в 2022 году. Они охраняли выездные группы, проводившие псевдореферендум в Бердянске.

Супруги предателей

Наибольшую роль в оккупации сыграли Виктор Медведчук и Оксана Марченко. Они были близки к Путину, работали со спецслужбами Кремля и финансировали сепаратистов.

Среди предателей – пропагандисты Анатолий и Ольга Шарии. Они скрываются за границей. Кроме них, в реестр попали Павел и Екатерина Губаревы. Они были одними из предводителей псевдореспублик и работали с преступными властями Херсона.

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Дяди и племянники

В реестре есть племянница руководителя оккупационной Запорожской военно-гражданской администрации экснардепа Евгения Балицкого Евгения Зайцева. Она до сих пор помогает россиянам на захваченной части Запорожья

Бывший депутат "Партии регионов" Алексей Журавко поддерживал врага в Херсоне. Его ликвидировали в сентябре. Дядя коллаборанта Георгий Журавко является городским головой Олешек.

Что известно о реестре предателей