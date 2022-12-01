Дослідження провів рух "Чесно". За інформацією аналітиків, найбільше зрадників-родичів виявилось серед політиків.

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Найвідомішими з них – це брати Клюєви та Ковальові, подружжя Шаріїв та Медведчук з Марченко, батько та син Януковичі, Хортіви та Репілевські.

Батьки й сини

Рух "Чесно" розділив дослідження на категорії. Найбільше колаборантів виявилося у серед родинних зв'язків батько – син. Найвідомішими серед них є диктатор Віктор Янукович та його син Віктор. Очільник розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Росія хотіла "повернути" його в Україну як президента.

Колаборантами стали четверо депутатів з Херсона:

батько Ігор Семенчев та син Ігор. Їх обрали в міськраду від "Блоку Володимира Сальдо". Вони обіймали посади у злочинних органах влади. Зокрема, Семенчева старшого оголосили заступником голови воєнно-цивільної адміністрації в окупованому місті;

власники аграрного бізнесу – Едуард та Данило Репілевські допомагали росіянам знаходити житло й закликали містян працювати з окупантами. Раніше Данило був депутатом Херсонської міськради від "Слуги народу", а батько очолював фракцію ОПЗЖ у Херсонській облраді.

Колаборант вдруге став мером

Колишній правоохоронець Іван Хортів у 2014 році воював проти сил АТО в складі бойовиків псевдореспублік. Його батько Сергій Хортів у 2014 році був мером Рубіжного й кликав російських військових, блокував українську військову техніку. Попри це Хортіва знову обрали на посаду міського голови. Він зустрічав окупантів й закликав місцевих не погоджуватися на співпрацю.

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Михайло Бахарєв є ексзаступником голови Верховної Ради Криму, а його син Костянтин – ексдепутат від Партії регіонів, а з 2021 року – депутат Держдуми від партії "Единая Россия". Перед початком повномасштабного вторгнення він просив Путіна визнати псевдореспубліки

Зрадниками є проросійські пропагандисти Володимир та Валентин Рибіни. Вони мають зв'язки з "Партією Шарія" та "Беркутом".

Брати-зрадники

Як зазначили у "Чесно", серед братів у реєстрі найвідомішими є Клюєви та Ковальови. Перші – це близькі соратники Януковича, що причетний до вбивств на Майдані та підтримки сепаратистів на Донеччині та Луганщині.

Ковальови належали до партії "Слуга народу". Олексій Ковальов співпрацював з росіянами у Херсоні, але його ліквідували у Голій Пристані.



Державні зрадники / Інфографіка руху "Чесно"

Медійники Михайло та Олександр Коновичі сприяли Росії з 2014 року. Вони говорили про фашизм в Україні, а у 2022 році співпрацювали зі спецслужбами Росії. Коновичів затримали у березні.

Колишні правоохоронці Ігор та Олександр Обуховські почали працювати з ворогом у 2022 році. Вони охороняли виїзні групи, які проводили псевдореферендум у Бердянську.

Подружжя зрадників

Найбільшу роль в окупації відіграли Віктор Медведчук та Оксана Марченко. Вони були близькими до Путіна, працювали зі спецслужбами Кремля й фінансували сепаратистів.

Також серед зрадників – пропагандисти Анатолій та Ольга Шарії. Вони переховуються за кордоном. Крім них, до реєстру потрапили Павло та Катерина Губарєви. Вони були одними з ватажків псевдореспублік та працювали зі злочинною владою Херсона.

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Дядьки й племінники

У реєстрі є племінниця керівника окупаційної Запорізької військово-цивільної адміністрації екснардепа Євгена Балицького Євгенія Зайцева. Вона досі допомагає росіянам на загарбаній частині Запоріжжя

Колишній депутат "Партії регіонів" Олексій Журавко підтримував ворога у Херсоні. Його ліквідували у вересні. Дядько колаборанта Георгій Журавко є "міським головою" Олешок.

Що відомо про реєстр зрадників