Дослідження провів рух "Чесно". За інформацією аналітиків, найбільше зрадників-родичів виявилось серед політиків.
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Найвідомішими з них – це брати Клюєви та Ковальові, подружжя Шаріїв та Медведчук з Марченко, батько та син Януковичі, Хортіви та Репілевські.
Батьки й сини
Рух "Чесно" розділив дослідження на категорії. Найбільше колаборантів виявилося у серед родинних зв'язків батько – син. Найвідомішими серед них є диктатор Віктор Янукович та його син Віктор. Очільник розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Росія хотіла "повернути" його в Україну як президента.
Колаборантами стали четверо депутатів з Херсона:
- батько Ігор Семенчев та син Ігор. Їх обрали в міськраду від "Блоку Володимира Сальдо". Вони обіймали посади у злочинних органах влади. Зокрема, Семенчева старшого оголосили заступником голови воєнно-цивільної адміністрації в окупованому місті;
- власники аграрного бізнесу – Едуард та Данило Репілевські допомагали росіянам знаходити житло й закликали містян працювати з окупантами. Раніше Данило був депутатом Херсонської міськради від "Слуги народу", а батько очолював фракцію ОПЗЖ у Херсонській облраді.
Колаборант вдруге став мером
Колишній правоохоронець Іван Хортів у 2014 році воював проти сил АТО в складі бойовиків псевдореспублік. Його батько Сергій Хортів у 2014 році був мером Рубіжного й кликав російських військових, блокував українську військову техніку. Попри це Хортіва знову обрали на посаду міського голови. Він зустрічав окупантів й закликав місцевих не погоджуватися на співпрацю.
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Михайло Бахарєв є ексзаступником голови Верховної Ради Криму, а його син Костянтин – ексдепутат від Партії регіонів, а з 2021 року – депутат Держдуми від партії "Единая Россия". Перед початком повномасштабного вторгнення він просив Путіна визнати псевдореспубліки
Зрадниками є проросійські пропагандисти Володимир та Валентин Рибіни. Вони мають зв'язки з "Партією Шарія" та "Беркутом".
Брати-зрадники
Як зазначили у "Чесно", серед братів у реєстрі найвідомішими є Клюєви та Ковальови. Перші – це близькі соратники Януковича, що причетний до вбивств на Майдані та підтримки сепаратистів на Донеччині та Луганщині.
Ковальови належали до партії "Слуга народу". Олексій Ковальов співпрацював з росіянами у Херсоні, але його ліквідували у Голій Пристані.
Державні зрадники / Інфографіка руху "Чесно"
Медійники Михайло та Олександр Коновичі сприяли Росії з 2014 року. Вони говорили про фашизм в Україні, а у 2022 році співпрацювали зі спецслужбами Росії. Коновичів затримали у березні.
Колишні правоохоронці Ігор та Олександр Обуховські почали працювати з ворогом у 2022 році. Вони охороняли виїзні групи, які проводили псевдореферендум у Бердянську.
Подружжя зрадників
Найбільшу роль в окупації відіграли Віктор Медведчук та Оксана Марченко. Вони були близькими до Путіна, працювали зі спецслужбами Кремля й фінансували сепаратистів.
Також серед зрадників – пропагандисти Анатолій та Ольга Шарії. Вони переховуються за кордоном. Крім них, до реєстру потрапили Павло та Катерина Губарєви. Вони були одними з ватажків псевдореспублік та працювали зі злочинною владою Херсона.
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Дядьки й племінники
У реєстрі є племінниця керівника окупаційної Запорізької військово-цивільної адміністрації екснардепа Євгена Балицького Євгенія Зайцева. Вона досі допомагає росіянам на загарбаній частині Запоріжжя
Колишній депутат "Партії регіонів" Олексій Журавко підтримував ворога у Херсоні. Його ліквідували у вересні. Дядько колаборанта Георгій Журавко є "міським головою" Олешок.
Що відомо про реєстр зрадників
- Дослідники зібрали в реєстрі інформацію за кількома категоріями. Це означає, що родичів-колаборантів є значно більше
- Руху "Чесно" продовжує збирати інформацію й закликає розповідати про потенційних зрадників. Повідомити про колаборантів можна за посиланням або написати на пошту info@chesno.org.
- Аналітики запевняють, що розповісти про держзрадників можна анонімно.