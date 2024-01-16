Усіх евакуйованих забезпечують житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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У двох громадах Куп'янського району оголосили евакуацію населення

Синєгубов зазначив, що наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.

Начальник ОВА уточнив, що до евакуації закликають родини з дітьми, які проживають у населених пунктах:

Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка – Кіндрашівської громади;

Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха – Курилівської громади.

Синєгубов додав, що усіх евакуйованих забезпечать житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

Закликаємо мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей. Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91,

– йдеться у повідомленні голови Харківської ОДА.

Чому оголошена евакуації у двох громадах

В ефірі телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що на Куп'янському напрямку українські військові відбили дві ворожі атаки.

За його словами, там ворог посилює обстріли і таким чином по цьому напрямку була оголошена обов'язкова евакуація з двох територіальних громад: Курилівської та Кіндрашівської.

Звичайно, ми будемо спочатку акцентувати увагу на виїзді дітей зі своїми сім'ями, а далі планово будемо комунікувати, щоб люди виїжджали,

– заявив Синєгубов.

За його словами, це пов'язано фактично з тим, що там постійно лунають обстріли і проживати там є небезпечно. Він зазначив, що на цьому напрямку люди демонструють досить низьку евакуацію, тому фактично районна військова адміністрація прийняла таке рішення.

Ситуація на Харківщині: коротко