Евакуаційна група поліції "Білий янгол" вивезла матір та трьох дітей з прифронтового села Желанне. Наразі родина в безпеці.
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Як відбувалася евакуація
Евакуація відбувалась у прискореному темпі, бо через сонячну погоду була висока загроза застосування авіаційних ударів,
– зазначають у повідомленні
Правоохоронці розповіли, що раніше дітям доводилося постійно бігати до підвалу, адже окупанти часто били по будинках місцевих мешканців.
Врятовані діти / фото Національної поліції України
Правоохоронці із "Білого янгола" зазначають, що залишається вивезти 22 дитини з 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад.
Евакуація українців: останні новини
- В Харківській області оголосили про обов'язкову евакуацію мешканців з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що всі евакуйовані отримають житло та підтримку від міжнародних гуманітарних організацій.
- Європейський Союз активно організовує регулярні медичні евакуації українських пацієнтів з моменту початку війни Росії проти України. Понад 3000 українських пацієнтів були переведені для отримання спеціалізованої медичної допомоги до лікарень різних країн Європи.