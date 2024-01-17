Про це 24 Каналу розповів очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. За його словами, щодня ворог випускає на Авдіївку щонайменше 20 – 30 керованих авіаційних бомб.
Читайте також Росія перекинула залишки вагнерівців під Авдіївку: у ЗСУ навели докази
Евакуація людей з Авдіївки
Віталій Барабаш зазначив, що вмовляти людей на евакуацію – одне з найважчих завдань. І хоч місто повністю зруйноване, жителі Авдіївки не хочуть виїжджати. Хоча іноді звідси виїжджає одна – три особи. Одного дня виїхало навіть вісім місцевих.
Здебільшого люди пояснюють, що бояться дороги. Вони говорять, що якщо обстріли є по всій Україні, то їм нібито нема сенсу кудись їхати. Також місцеві дуже бояться, що ніколи не повернуться у рідну Авдіївку.
Нема світла, води, газу, тепла, зв'язку. Взяти воду зі свердловин – потрібно ризикувати життям. Щоб отримати гуманітарну допомогу – треба вийти з підвалу. Піти в лікарню та отримати допомогу чи ліки там взяти – також великий ризик,
– наголосив посадовець.
За минулу добу російські загарбники завдали ракетних ударів по Авдіївці та пошкодили лікарню, зокрема. На щастя, немає загиблих. Попри усі складнощі люди не хочуть їхати з Авдіївки.
Ситуація в Авдіївці: останні новини
- Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що російські військові найбільш активні саме на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там фіксується найбільше бойових зіткнень з ворогом. Окупанти не відмовилися від планів оточити Авдіївку.
- Британська розвідка заявила, що для окупаційних військ головною метою залишається оточення Авдіївки на Донеччині. Попри досягнутий наприкінці грудня 2023 року прогрес у захопленні Мар'їнки Донецької області, Росія не змогла отримати вигоду і просунутися ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки. Ймовірно, оточення Авдіївки, залишиться ключовим напрямком зусиль росіян.
- Росія перекинула залишки вагнерівців під Авдіївку. Українські військові із 47 окремої механізованої бригади розповіли, що той факт, що залишки ПВК "Вагнера" перекинули на Авдіївський напрямок, підтверджує один із шевронів терористів, на якому зазначено "курім, пляшем і *башем".