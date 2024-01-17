Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш. По его словам, каждый день враг выпускает на Авдеевку не менее 20 – 30 управляемых авиационных бомб.

Читайте также Россия перекинула остатки вагнеровцев под Авдеевку: в ВСУ привели доказательства

Эвакуация людей из Авдеевки

Виталий Барабаш отметил, что уговаривать людей на эвакуацию – одна из самых трудных задач. И хотя город полностью разрушен, жители Авдеевки не хотят уезжать. Хотя иногда отсюда выезжает один – три человека. Однажды уехало даже восемь местных.

В основном люди объясняют, что боятся дороги. Они говорят, что если обстрелы есть по всей Украине, то им якобы нет смысла куда-то ехать. Также местные боятся, что никогда не вернутся в родную Авдеевку.

Нет света, воды, газа, тепла, связи. Взять воду из скважин – нужно рисковать жизнью. Чтобы получить гуманитарную помощь – нужно выйти из подвала. Пойти в больницу и получить помощь или лекарства там взять – тоже большой риск,

– подчеркнул чиновник.

За минувшие сутки российские захватчики нанесли ракетные удары по Авдеевке и повредили больницу, в частности. К счастью, нет погибших. Несмотря на все сложности, люди не хотят уезжать из Авдеевки.

Ситуация в Авдеевке: последние новости