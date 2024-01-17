Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш. По его словам, каждый день враг выпускает на Авдеевку не менее 20 – 30 управляемых авиационных бомб.
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Эвакуация людей из Авдеевки
Виталий Барабаш отметил, что уговаривать людей на эвакуацию – одна из самых трудных задач. И хотя город полностью разрушен, жители Авдеевки не хотят уезжать. Хотя иногда отсюда выезжает один – три человека. Однажды уехало даже восемь местных.
В основном люди объясняют, что боятся дороги. Они говорят, что если обстрелы есть по всей Украине, то им якобы нет смысла куда-то ехать. Также местные боятся, что никогда не вернутся в родную Авдеевку.
Нет света, воды, газа, тепла, связи. Взять воду из скважин – нужно рисковать жизнью. Чтобы получить гуманитарную помощь – нужно выйти из подвала. Пойти в больницу и получить помощь или лекарства там взять – тоже большой риск,
– подчеркнул чиновник.
За минувшие сутки российские захватчики нанесли ракетные удары по Авдеевке и повредили больницу, в частности. К счастью, нет погибших. Несмотря на все сложности, люди не хотят уезжать из Авдеевки.
Ситуация в Авдеевке: последние новости
- Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что российские военные наиболее активные именно на Авдеевском и Марьинском направлениях. Там фиксируется больше всего боевых столкновений с врагом. Оккупанты не отказались от планов окружить Авдеевку.
- Британская разведка заявила, что для оккупационных войск главной целью остается окружение Авдеевки в Донецкой области. Несмотря на достигнутый в конце декабря 2023 прогресс в захвате Марьинки Донецкой области, Россия не смогла извлечь выгоду и продвинуться ни на запад в сторону Курахово, ни на юг в сторону Новомихайловки. Вероятно, окружение Авдеевки останется ключевым направлением усилий россиян.
- Россия перебросила остатки вагнеровцев под Авдеевку. Украинские военные из 47 отдельной механизированной бригады рассказали, что тот факт, что остатки ЧВК "Вагнера" перебросили на Авдеевское направление, подтверждает один из шевронов террористов, на котором указано "курим, пляшем и *башем".