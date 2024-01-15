Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления Александр Штупун. Он подчеркнул, что российские военные наиболее активны именно на Авдеевском и Марьинском направлениях, передает 24 Канал.

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Россияне хотят зайти в Новомихайловку

На Авдеевском и Марьинском направлении фиксируется больше всего боевых столкновений с врагом. Так, только за прошедшие сутки на Таврическом направлении была отбита 51 атака, в то время как Генштаб ВСУ зафиксировал всего 94 боевых столкновения. Штупун также добавил, что уже больше недели среднесуточное количество российских атак держится на уровне 50.

Кроме того, враг активнее стал использовать бронетехнику. Также возросло количество авиаударов. Только за прошедшие сутки российские военные 41 раз применяли авиационное вооружение.

Штупун также сообщил, что оккупанты не отказались от планов окружить Авдеевку, однако теперь есть еще одна задача.

Сейчас у врага появилась еще одна задача – зайти в Новомихайловку, чтобы полностью ее взять,

– сообщил Штупун.

Враг продолжает атаковать, несмотря на колоссальные потери. В частности, только на Таврическом направлении за прошедшие сутки потери оккупантов составляли 485 личного состава. Общие потери в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 44 единицы, среди которых:

6 ББМ,

3 артсистемы,

23 БПЛА,

11 автомобилей,

1 единица специальной техники,

1 другой важный объект противника.

Где враг будет пытаться давить на Бахмутском направлении

Оккупанты не перестают атаковать и на Бахмутском направлении. Офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что на этом участке фронта российские военные преследуют цель захватить Часов Яр.

Они будут пытаться давить, просто давить. Это подтверждает то, что они усилили здесь группировку – на сегодня она составляет 80 тысяч. Сюда они бросили главные силы добровольного штурмового корпуса. Можем сказать, что они будут пытаться нас продавить,

– заявил он.