У Києві, у вівторок, 9 квітня, на Майдані Незалежності попрощались з загиблими Героями. Провести в останню путь воїнів прийшли родичі, побратими та небайдужі українці.
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У Києві попрощалися з військовими Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним
У вівторок, 9 квітня, на Майдані Незалежності відбулась церемонія прощання із загиблими офіцерами 67-ї бригади Сергієм "Нордом" Коновалом та Тарасом "Химерою" Петришиним. Захисники України були родом із Тернополя і загинули в один день внаслідок ворожого обстрілу.
Захисники України загинули в один день від ворожого снаряда. Коновал був командиром 2-ї стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тарас Петришин був його заступником. Обидва українських захисників були родом з Тернополя, а також були кумами.
В останню путь провести Героїв України прийшли родичі, побратими та небайдужі українці.
Ввечері 9 квітня, близько 18:00, тіла військових зустрінуть у рідному місті – Тернополі. А вже в середу, 10 квітня, з ними попрощаються в Домі печалі на Микулинецькому цвинтарі.
У Києві попрощалися з військовими Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним / Фото Валентина Поліщук, 24 Канал
Віддали життя за Україну
- Захищаючи Україну від ворога загинув воїн 65-ї ОМБр Роман Кропивницький зі Львова. У минулому капітан міліції на початку повномасштабної війни добровольцем став до лав ЗСУ.
- Захищаючи рідну землю від окупантів, загинув відомий тренер Валентин Дондіков. Це сталася 6 квітня. Життя спортсмена обірвалося під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку через ворожу міну.
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