Відомо, що воїн мав за плечима великий досвід боїв у Донецькій області. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році чоловік знову пішов захищати рідну землю.
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Не шкодуючи себе, віддав життя за Батьківщину
Український захисник Андрій Галат був уродженцем Харківської області. Однак його родина вже понад 30 років проживає у селі Федунка Шишацької громади, що у Полтавській області.
Боєць героїчно захищав Україну протягом 2014 – 2017 років. І вже наприкінці 2022 року Андрій, не шкодуючи сил, здоров’я і власного життя, вдруге став на захист Батьківщини.
Андрій Галат двічі ставав на захист Батьківщини / Фото Федунський старостинський округ
На жаль, 31 березня життя захисника обірвалося. Це сталося під час служби в селі Сергіївка Донецької області. Відомо, що рідну людину втратили єдиний син, дружина, старенька мама, а також сестри.
Вже минулої п'ятниці, 5 квітня, бійця провели в останню путь, із захисником попрощалися у селі Федунка. Його поховали на місцевому кладовищі. Свої співчуття висловив й начальник Миргородської РВА Віталій Дяківнич.
Щиро співчуваю родині Героя. Низько схиляю голову в тихій скорботі. У серцях вдячних земляків вічно житиме пам'ять про відважного земляка. Нехай Господь додає сил рідним пережити цю тяжку втрату, а душа Андрія Галата знайде мир та спокій там, де праведні спочивають. Царство небесне! Вічна пам'ять,
– сказав він.
У селі Федунка попрощалися із захисником Андрієм: дивіться фото
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