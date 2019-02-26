Махинации на оборонных закупках: 6 самых громких скандалов во время войны

"Никому не позволю воровать у армии. Те, кто будет воровать у армии – руки отрублю". Эти слова принадлежат президенту Украины Петру Порошенко. Он их сказал 12 октября 2017 года . Тогда шел третий год украинско-российской войны. К началу 2019 года воров меньше не стало, но руки у них на месте. О громких скандалах в оборонной промышленности Украины – в материале 24 канала.

Журналисты программы "Наши деньги" опубликовали расследование о махинациях с закупками военного оборудования и запчастей. Они заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – партнера президента Петра Порошенко. Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, одновременно отмывая баснословные суммы.

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Больше всего коррупционных схем в оборонном комплексе Украины возникло на закупках запчастей и вооружения. Война позволила сделать некоторые закупки тайными. Да и во время военных действий не всегда была потребность разбираться, откуда поступило вооружение. Именно на этом и наживались "дельцы", продавая втридорога технику. А иногда и просто металлолом. При этом часто это вооружение или запчасти к нему шли из страны-агрессора – России. В рейтинге Government Defense Anticorruption Index, который составляет лондонский офис Transparency International для мониторинга ситуации с коррупцией в оборонном секторе, Украина входит в группу D. Наиболее "чистые" страны – это группа A, а наиболее сомнительные – группа F.

В начале войны лишь половину запчастей для своей военной техники и вооружения Украина производила сама. 10% импортировали из западных стран, 35% – из России. Но уже в концу 2015 года государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что 70% необходимого оборудования производится в Украине, еще 30% закупается в странах Запада. Никакой России. Журналистские расследования опровергли эту информацию.

Укроборонпром" утверждает, что не использует российские комплектующие с 2015 года

Российские лопасти украинских вертолетов

Расположенный в Конотопе Сумской области авиаремонтный завод "Авиакон" входит в "Укроборонпром" и обслуживает технические нужды авиации, в том числе военной. Так, в частности, "Авиакон" ремонтирует, переоборудует и модернизирует вертолеты типа Ми – в частности, такие, как Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-17 и Ми-24. Также работники завода следят за состоянием вертолетов и оказывают техническую поддержку отремонтированным моделям, самой популярной из которых является вертолет Ми-8 и его модификации. Чтобы вертолеты оставались в рабочем состоянии, завод регулярно закупает для них новые детали. В частности, например, лопасти винтов к вертолетам типа Ми-8 и Ми-17.

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По данным сайта ProZorro, с августа 2016 по февраль 2018 на тендерах по поставкам лопастей несущего и рулевого винтов для "Авиакона" побеждали четыре компании: "Вертолсервис", "Авиа Снаб Сервис", "Трейд АГ" и зарегистрированная в Праге Czechoslovak Export Ltd. Вышеупомянутые зарубежные фирмы, как обнаружили журналисты программы "Схемы", не являются производителями необходимых "Авиакону" лопастей.

Паспорта предлагаемой продукции "Вертолсервис" однажды таки "засветил" на тендере осенью 2017-го года – когда предлагал поставить лопасти несущего винта по заказу одной из воинских частей. Производитель деталей – Улан-Удэнский лопастной завод (Бурятия, Россия). Он является "дочерней компанией" второго уровня другого российского предприятия – "Улан-Удэнского авиационного завода". Последний входит в холдинг "Вертолеты России", который является частью государственной корпорации "Ростех". Предприятия этого холдинга активно работают над российским оборонным заказом.

При этом и "Улан-Удэнский авиационный завод", и "Вертолеты России" находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это означает запрет на установление деловых контактов и запрет на финансовые операции.



Две российские компании, которые причастны к поставкам лопастей для украинских вертолетов, под санкциями СНБО

Очень жаль, если до сих пор мы не заменили все комплектующие. И я предупреждаю о том, что если мы каким-то образом получаем комплектующие из России, а кто-то это сорвет, то я лично считаю, что это преступление против обороноспособности нашего государства. Вам понятна моя позиция? Мою позицию разделяет руководитель СБУ и наше государство. Мы любой ценой должны вооружить нашу армию,

– пригрозил тогда журналистам глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский.

У фирмы-поставщика "Вертолсервис" есть два учредителя. Первый – киевлянин Сергей Стеценко. Это – сын бывшего заместителя министра обороны Александра Стеценко. Сейчас Стеценко-старший занимает должность заместителя директора "Укроборонпрома". Именно "Укроборонпрому" и подчиняется завод "Авиакон".

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Второй учредитель – зарегистрированный в Кривом Роге Сергей Киршин. Он также является совладельцем компании "Авиа Снаб Сервис" – другой фирмы, которая также поставляла лопасти на Конотопский завод "Авиакон".

Видео расследование программы "Схемы" о поставках российских лопастей для украинских вертолетов

Львовский бронетанковый завод и некачественные запчасти

В июле 2017 года были задержаны директор "Львовского бронетанкового завода" Роман Тымкив и начальник Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины. Их обвинили в том, что в 2017 году вместо новых двигателей для танков Т-72 были закуплены б\у-шные. Изначально заявленная сумма нанесенного государству ущерба составила 28,5 миллиона гривен, однако позже – после проведения ряда экспертиз – следствие уменьшило размер госпотерь до 14,15 миллиона гривен.

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При этом двигатели для танков Т-72 были не надлежащего качества – они были б\у-шными. Кроме того, ЛБТЗ закупал их у частных фирм "Прогресс" и "Булет Лайн". Последние сотрудничали с контрагентами, которые не производят военных товаров. Например, с ООО "Слободской хлеб". Впоследствии оказалось, что эти двигатели – проданы в 2008-2009 годах как избыточное имущество Минобороны.

В июне 2018 года Минобороны выиграло иск против Львовского бронетанкового завода. Суд обязал бронетанковый завод выплатить более 5 миллионов гривен за б\у-шные танковые двигатели, которые пытались выдать за новые.

40-летние БМП по цене металлолома

Журналисты издания "Новое время" провели расследование, где установили, что "Житомирский бронетанковый завод" (ЖБЗ) в 2016-2017 годах заключил контракт на поставку боевых машин пехоты (БМП). Предприятие приобретало списанные с вооружения БМП-1 1980-х годов выпуска у компании Wtorplast из Польши. Польская компания в то же время сначала покупала их у чешской компании Excalibur Army по 20-25 тысяч евро за единицу – по цене металлолома, согласно документам, имеющимся в распоряжении НВ.

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Wtorplast разбирала БМП – отделяла башни от шасси. Далее ЖБЗ завозил все это отдельно в Украину: каждый башня оценивалась в 66 тысяч долларов, а каждое шасси – по 99 тысяч долларов. Затем государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" собирало БМП, устанавливало на них систему дымовой защиты, отечественную систему связи, приборы ночного видения и аккумуляторы. И продавали их ВСУ. Стоимость работ составила еще 40 тысяч долларов за единицу.

Схема закупки Житомирским бронетанковым заводом БМП у польской компании Wtorplast

В итоге БМП стоимостью 20 тычяч евро обходилась украинскому оборонному бюджету в 205 тысяч долларов. Только в прошлом году в рамках контракта с ЖБЗ Минобороны закупило 200 боевых машин, потратив на них 41 миллион долларов. Иными словами, государство переплатило за партию в 200 единиц 36 миллионов долларов. А возглавлял схему нардеп Сергей Пашинский, убеждены журналисты.

"Трейд Коммодити" и убытки на 149 миллионов гривен

Антикоррупционеры расскрыли коррупционную схему растраты 149 миллионов гривен при закупках в Министерстве обороны. Среди задержанных – заместитель главы Минобороны генерал-лейтенант Игорь Павловский. Также по этому же делу задержан директор Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич. Об этом стало известно 11 октября 2017 года.

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Речь идет о злоупотреблениях с закупкой топлива для Минобороны. В начале 2016 года Комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкостного топлива. А уже летом без каких-либо оснований МО и компания "Трейд Коммодити", которая и выиграла тендер, договорились о повышении цены на топливо на 16%. В результате компания дополнительно получила из государственного бюджета 149 миллионов 339 тысяч гривен.

Видео расследование о комапнии "Трейд Коммодити"

Продажа украинских взрывателей по заниженной цене. Куда делись 600 тысяч евро?

В апреле 2017 года шосткинский завод "Импульс", входящий в структуру "Укроборонпрома", продал кипрскому оффшору PH Strategic Business Limited 109 пакетов детонаторов по заниженной цене – по 95 тысяч евро за единицу. Затем их у кипрского офшора уже по рыночной цене – 684 тысяч евро – купила сербская компания Sloboda. Плата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале 2018-го американский Минфин обвинил в отмывании денег. В чьих карманах осела на Кипре разница почти в 600 тысяч евро, достоверно неизвестно.

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Но к поставкам детонаторов причастен сын Пашинского, который с 2015-го возглавляет отдел внешних контрактов государственного "Спецтехноэкспорта". Именно эта компания выдает лицензии на экспорт вооружений.

Видео расследования о коррупции в "Укроборонпроме"

Смертоносный миномет "Молот" для украинских военных

Кроме поставки контрабандных и некачественных деталей, украинская оборонка отличилась и созданием миномета "Молот". Вот только с начала его эксплуатации в 2016 году произошло девять взрывов, в результате которых погибли или получили ранения украинские военные. В результате, по состоянию на 24 ноября 2018 года, 13 военнослужащих погибли, более 30 получили тяжелые ранения.

Самый известный случай со взрывом миномета "Молот" случился 6 июля 2018 года на Ровненском полигоне во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой. В результате – погибли трое военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, еще девять – госпитализированы с ранениями. После этого случая была назначена специальная экспертиза, которая должна выяснить, что не так с оружием и почему от него погибают наши же военнослужащие.

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Военная прокуратура засекретила выводы экспертизы, проведенной после взрыва миномета "Молот" во время учений на полигоне.

В то время как в СНБО заверили, что главными причинами трагедий является двойная зарядка и нештатное срабатывание взрывателя мины, в одном случае – боевое повреждение миномета повлекло разрыв мины в канале ствола. Ни в одном случае причиной трагедии не был сам миномет, как "Молот", так и "Сани", их конструкция или материалы из которых они изготовлены