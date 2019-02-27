Скандал в "Укроборонпроме": появилась реакция России

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал результаты расследования украинских журналистов "Наши деньги" о коррупционных схемах в "Укроборонпроме".

Песков сказал корреспонденту УНИАН в России, что информация о поставках контрабандой запчастей из России для украинской военной техники является "абсурдной".

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"Я честно не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты в Украине не работают и мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию, поэтому я не в курсе деталей этого скандала, но звучит довольно абсурдно", – пояснил пресс-секретарь Путина.

Звучит довольно абсурдно, но не могу ничего сказать однозначно, потому что не имею информации,

– отметил Песков.

На вопрос, могла ли из России поставляться контрабандой продукция двойного назначения, на чем зарабатывали сторонники Порошенко, Песков ответил: "Нет, весь оборот продукции двойного назначения находится под специальным контролем. Этот специальный контроль осуществляется с целью предотвращения неконтролируемых передвижений этой продукции, этого специального имущества".

Что известно о расследовании в "Укроборонпроме"?​

Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме привлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь.



Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.