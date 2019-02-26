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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      В "Укроборонпромі" декілька років діяв таємний агент, – активіст

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      В "Укроборонпромі" декілька років діяв таємний агент, – активіст
      / ua.news

      В "Укроборонпромі", де здійснюється діяльність у сфері виготовлення, ремонту та модернізації військової техніки працював таємний агент. Підверджуючи свою думку, активіст навів власні факти, які демонструють правдивість його тверджень.

      Свою думку в соціальній мережі Facebook розмістив Сергій Карий про колишнього директора декількох російських компаній в Харкові – Дмитра Салтовця.

      Читайте також: Гладковського позбавлять повноважень заступника секретаря РНБО на час розслідування

      На початку війни з Росією Дмитро Салтовець переїхав з Харкова до Києва, де став позиціонувати себе активним учасником у волонтерських організаціях. Така стратегія допомогла йому отримати роботу IT-директора "Укроборонпрому".

      Фотодоказ
      Фотодоказ, який надає активіст

      З новою посадою Дмитро Салтовець отримав доступ й до IT-інфраструктури "Укроборонпрому": перепискам, телефонним переговорам, комп’ютерним даним. Очевидно, що він регулярно зливав дані в Росію, де вони могли використовуватися будь-як. Наприклад, для монтування і підготовки дезінформації кремлівської кампанії перед виборами в Україні.

      Бігус
      Докази, які Салтовець передав Бігусу

      Восени 2018 року Дмитро Салтовець злив інформацію Денису Бігусу і звільнився з "Укроборонпрому".

      Дивіться повне розслідування у програмі "Наші гроші":

      Що сталося в "Укроборонпромі"?Журналісти програми "Наші гроші" викрили приголомшливу корупційну схему за участю "Укроборонпрому". Неякісні запчастини і техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми. Фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за кілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень. За даними журналістів, головні учасники схеми такі:

      • Олег Гладковський – замсекретаря РНБО і друг Президента, неофіційно – "смотрящий" за оборонкою.
      • Ігор Гладковський – син замсекретаря РНБО.
      • Віталій Жуков – друг Ігоря, оформлює документи, заносить відкати.
      • Андрій Рогоза – дрібний шахрай, спеціаліст із контрабанди.
      • Павло Букін – чинний директор державного концерну Укроборонпром.
      • Петро Порошенко – Президент України.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Корупція
      Джерело: 24 Канал
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