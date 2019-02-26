В "Укроборонпромі" декілька років діяв таємний агент, – активіст

В "Укроборонпромі", де здійснюється діяльність у сфері виготовлення, ремонту та модернізації військової техніки працював таємний агент. Підверджуючи свою думку, активіст навів власні факти, які демонструють правдивість його тверджень.

Свою думку в соціальній мережі Facebook розмістив Сергій Карий про колишнього директора декількох російських компаній в Харкові – Дмитра Салтовця.

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На початку війни з Росією Дмитро Салтовець переїхав з Харкова до Києва, де став позиціонувати себе активним учасником у волонтерських організаціях. Така стратегія допомогла йому отримати роботу IT-директора "Укроборонпрому".



Фотодоказ, який надає активіст

З новою посадою Дмитро Салтовець отримав доступ й до IT-інфраструктури "Укроборонпрому": перепискам, телефонним переговорам, комп’ютерним даним. Очевидно, що він регулярно зливав дані в Росію, де вони могли використовуватися будь-як. Наприклад, для монтування і підготовки дезінформації кремлівської кампанії перед виборами в Україні.



Докази, які Салтовець передав Бігусу

Восени 2018 року Дмитро Салтовець злив інформацію Денису Бігусу і звільнився з "Укроборонпрому".

Дивіться повне розслідування у програмі "Наші гроші":

Що сталося в "Укроборонпромі"?Журналісти програми "Наші гроші" викрили приголомшливу корупційну схему за участю "Укроборонпрому". Неякісні запчастини і техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми. Фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за кілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень. За даними журналістів, головні учасники схеми такі:



• Олег Гладковський – замсекретаря РНБО і друг Президента, неофіційно – "смотрящий" за оборонкою.

• Ігор Гладковський – син замсекретаря РНБО.

• Віталій Жуков – друг Ігоря, оформлює документи, заносить відкати.

• Андрій Рогоза – дрібний шахрай, спеціаліст із контрабанди.

• Павло Букін – чинний директор державного концерну Укроборонпром.

• Петро Порошенко – Президент України.