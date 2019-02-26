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      В "Укроборонпроме" несколько лет действовал тайный агент, – активист

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      В "Укроборонпроме" несколько лет действовал тайный агент, – активист
      / ua.news

      В "Укроборонпроме", где осуществляется деятельность в сфере изготовления, ремонта и модернизации военной техники, работал тайный агент. В подтверждение своего мнения активист привел собственные факты, которые демонстрируют правдивость его утверждений.

      Свое мнение в социальной сети Facebook разместил Сергей Карый про бывшего директора нескольких российских компаний в Харькове – Дмитрия Салтовца.

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      В начале войны с Россией Дмитрий Салтовец переехал из Харькова в Киев, где стал позиционировать себя активным участником в волонтерских организациях. Такая стратегия помогла ему получить работу IT-директора "Укроборонпрома".

      Фотодоказ

      Фотодоказательство, которое предоставляет активист

      С новой должностью Дмитрий Салтовец получил доступ и к IT-инфраструктуре "Укроборонпрома": перепискам, телефонным переговорам, компьютерным данным. Очевидно, что он регулярно сливал данные в Россию, где они могли использоваться как угодно. Например, для монтирования и подготовки дезинформации кремлевской кампании перед выборами в Украине.

      Бігус

      Доказательства, которые Салтовец передал Бигусу

      Осенью 2018 года Дмитрий Салтовец слил информацию Денису Бигусу и уволился из "Укроборонпрома".

      Смотрите полное расследование в программе "Наши деньги":

      Что произошло в "Укроборонпроме"?
      Журналисты программы "Наши деньги" разоблачили потрясающую коррупционную схему с участием"Укроборонпрома". Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, отмывая огромные суммы. Фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен. По данным журналистов, главные участники схемы такие:

      • Олег Гладковский – замсекретаря СНБО и друг Президента, неофициально – "смотрящий" за оборонкой.
      • Игорь Гладковский – сын замсекретаря СНБО.
      • Виталий Жуков – друг Игоря, оформляет документы, заносит откаты.
      • Андрей Рогоза – мелкий мошенник, специалист по контрабанде.
      • Павел Букин – действующий директор государственного концерна Укроборонпром.
      • Петр Порошенко – Президент Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Коррупция
      Источник: 24 Канал
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