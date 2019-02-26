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      Скандал с "Укробронопромом": кто причастен и какие последствия?

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      Скандал Укробронопром - что случилось, кто причастен, последствия
      Журналисты раскрыли схему контрабанды запчастей из России в Украину / 24 канал

      Журналисты программы "Наши деньги" раскрыли масштабную коррупционную схему поставок некачественных запчастей из России и хищения денег с участием "Укробронопрома". Кто из высокопоставленных чиновников задействован в коррупционной схеме, как она работала, и о ее последствиях – далее в материале 24 канала.

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      Что произошло?

      По данным программы "Наши деньги", некачественные запчасти и технику из России, начиная с 2014 года, контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, отмывая безумные суммы. Фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

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      Производителем запчастей "Оптимумспецдеталь" никогда не была. По документам, она была поставщиком, который покупает у других посредников, и так по цепочке. В конце цепочки – фиктивные фирмы-однодневки, через которые деньги государственного завода выводили в наличные. Качество бывших в употреблении деталей не проверяли. На военные заводы фактически поставляли металлолом для "ремонта" техники для фронта.

      війна на Донбасі, Росія АТО

      На фронт поставляли некачественное оружие, купленное незаконно в России

      Цены поднимали в разы. А государственный концерн "Укороборонпром" переплачивал. Концерн, считают журналисты, был участником схематоза. По словам политолога Андрея Вигиринского, маржа дельцов составляет более 60% прибыли.

      Кто принимал участие в схеме?

      Согласно информации журналистов, главные участники схемы такие:

      • Олег Гладковский – замсекретаря СНБО и друг Президента, неофициально – "смотрящий" за оборонкой.

      • Игорь Гладковский – сын замсекретаря СНБО.

      Петро Порошенко Олег Гладковський

      К схеме может быть причастен друг Порошенко Олег Гладковский

      • Виталий Жуков – друг Игоря, оформляет документы, заносит откаты.

      • Андрей Рогоза – мелкий мошенник, специалист по контрабанде.

      • Павел Букин – действующий директор государственного концерна "Укроборонпром".

      • Петр Порошенко – Президент Украины.

      Как действовала схема?

      Как отмечает Андрей Вигиринский, схема контрабанды с Россией по хищению денег на армию организована чиновниками различных ведомств с особым цинизмом, который можно разбить на несколько составляющих.

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      Первый этап. Запасные части для военной техники поставлялись из страны-агрессора – России.

      Второй этап. Запчасти из России завозились контрабандой. То есть незаконно. Без уплаты таможенных платежей, налога на добавленную стоимость. Это все покупалось за наличные деньги.

      Третий этап. Легализация контрабанды. Для этого, отмечает Вигиринский, используются услуги конвертационных центров, которые работают по благословению Государственной фискальной службы – ее руководителя Романа Насирова, которого подозревают в коррупции. И бывшего и.о. руководителя ГФС Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении. Они "рисуют" левый налоговый кредит. Табак и алкоголь превращается в машины и двигатели для военной техники. Так называемая ломка налогового кредита.

      Насіров Продан

      К схемам могут быть причастны руководители ГФС Насиров и Продан

      Четвертый этап. Продажа армии старого оборудования. По словам Вигиринского, на военных заводах не могли не заметить, что покупают металлолом. А оплачивают за государственные деньги как новое. Все закупки согласовываются на уровне "Укроборонпрома". Значит, оттуда была команда не поднимать шумиху.

      Как объясняет эксперт, раздавать команды во всех ветвях власти и контролирующих органах может только человек, находящийся в близких отношениях с чиновниками, отвечающими за национальную безопасность и оборону. В частности, с заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским. Таким человеком может быть Свинарчук, друг Порошенко, имевший совместный бизнес с президентом. Как считает Вигиринский, Гладковский по согласованию с секретарем Турчиновым, нардепом Пашинским, который был председателем наблюдательного совета "Укроборонпрома", организовал эти коррупционные схемы, на которых они заработали около ста миллионов гривен. Эксперт утверждает, что они воровали деньги украинцев, плевать они хотели на участников АТО и ВСУ.

      Не новые запчасти, металлолом для военной техники ВСУ завозился из России контрабандой. И в этих схемах задействовано руководство Государственной фискальной службы, таможня, пограничная служба. Это показывает цену лозунга Порошенко "Армия! Язык! Вера!". Он не верующий человек, не патриот. И это не делает его отличным от того, кого он называет ху***м и агрессором. То есть от Путина,
      – подчеркивает Андрей Вигиринский.

      К тому же, отмечает он, завод "Кузница на Рыбальском", который занимается ремонтом военной техники, фактически принадлежащий Порошенко, тоже задействован в схемах.

      Какими будут последствия?

      Олег Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением с просьбой проверить опубликованную в журналистском расследовании информацию. А также просит временно приостановить его полномочия первого секретаря СНБО. В госконцерне "Укроборонпром" считают, что журналисты программы "Наши деньги" осуществили манипулятивное изложение отдельных данных.

      Юлия Тимошенко инициировала процедуру импичмента Петра Порошенко за государственную измену, содействие врагу и торговлю с оккупантом. В Администрации Президента заявили, что в Украине для отстранения президента нет специального закона.

      Петро Порошенко

      Рейтинги Порошенко снизятся, но организаторы могут избежать наказания

      По словам Андрея Вигиринского, в обнародованной коррупционной схеме есть политический подтекст, учитывая президентскую кампанию. И это повлияет на рейтинги Порошенко. Впрочем, по мнению Вигиринского, собранные журналистами доказательства, скорее всего, добыты с помощью иностранных спецслужб, которые передали их для освещения именно в этот период. На Западе тоже недовольны тем, что их деньги так цинично ворует власть Украины.

      Вигиринский отмечает: всех причастных надо привлечь к уголовной ответственности. Начиная с Гладковского и Букина. Может, еще один эпизод Насирову или Продану инкриминировать: как табак и алкоголь становятся запчастями? Гладковскому и Букину могут инкриминировать ч. 3 ст. 28 УКУ – преступление, совершенное организованной группой, ч. 5 в. 191 – Присвоение. Это 12 лет с конфискацией имущества.

      Смотрите полное расследование в программе "Наши деньги":

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Укроборонпром Публикации Статьи Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Владимир Путин Война на Донбассе Государственная фискальная служба Роман Насиров СНБО Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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