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      Як додаткові пенсії вплинуть на ціни, курс і вибори

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      "Тимчасові" пенсії – користь чи шкода?
      "Тимчасові" пенсії – користь чи шкода? / 24 канал

      Додаткові гроші для пенсіонерів, які Мінсоц виділив за ініціативою Порошенка, виглядають більше як обман. Ці виплати не будуть систематичними. Вплинуть на електоральні настрої, але не покращать економічну ситуацію.

      Таку думку висловив у коментарі 24 каналу аналітик Андрій Вігірінський.

      Що означають для пенсіонерів додаткові виплати?

      До радісної звістки про додаткові виплати для пенсіонерів у експерта ціла низка запитань. Від – "чому саме така сума" до "куди витратили залишок".

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      За інформацією Міністерства фінансів, до Пенсійного фонду України від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації надійшло понад 7,6 мільярда гривень, нагадав Вігірінський. На виплати пенсіонерам з них планують витратити 4,4 мільярда.

      Цю виплату можна було б зробити більш системною, "розтягнути" її ще на півроку. Чому використовується не вся сума? І ми не до кінця розуміємо, яка кількість пенсіонерів мала би отримати додаткові виплати. Якщо порахувати просто математично, то 2,2 мільярди розділити на 1200 гривень – виходить близько 1,8 мільйона, або 13% пенсіонерів мали б отримати ці гроші,
      – порахував Вірігінський.

      Прописані критерії відбору тих, хто отримає "додаткову пенсію"– штучні, вважає експерт. Люди, що мають 33 роки стажу, теж могли мати низьку зарплату – і не отримати індексацію. Чому ж їм не дадуть додаткові гроші?

      Він пояснив: тому що подальша така виплата не може бути системною – ніхто не може прогнозувати суми надходжень від "євроблях". І подальша динаміка їх не буде такою масовою, як у період пільгового розмитнення.

      Людям роздадуть по тисячі не "Юліній, а "Петіній". "Петіна тисяча" – раз. І два – ще й від монетизації хтось отримає 500-600 гривень. І люди не задумаються, чи разова ця виплата, чи систематична. І це дозволить до певної міри схилити на свою користь електорат,
      – констатував Вігірінський.

      Глобальних проблем майнового стану громадян ці гроші не вирішать. Але для людей, які звикли жити на 2 000 гривень на місяць – це суттєва прибавка. "Хоча, як на мене, – це символ не покращення, а обману. Перша виплата у березні – аванс на перший тур (виборів – "24"). Друга у квітні – на другий тур. А у травні вже буде рішення про нову ціну на газ", – додав аналітик.

      Читайте також: Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як

      Чи зміниться курс валют?

      Він зауважив, що на інфляцію та курс валют інтенсивно ці гроші не вплинуть. Пенсіонери навряд чи витратять їх на імпортні товари. Але для показника фінансового балансу – це компенсатор, який потрібно буде десь знаходити. А у нас не настільки здорова економіка, щоб "накачувати" її, підсумував Вігірінський.

      Куди була витрачена інша частина "євробляхових" грошей? Можливо, на покриття позичок казначейства минулого року, якими покривали дефіцит Пенсійного Фонду, вважає експерт.

      Він нагадав, що, за інформацією голови Казначейства Тетяни Слюз, з початку 2019 року тенденція до позичок Пенсійного фонду зберігається: у січні казначейство надало Фонду більше 8 мільярдів гривень позичок, у лютому він їх погасив. На 19 лютого обсяг позичок фонду уже 3,8 мільярда гривень.

      Якщо оголошені пенсійні виплати не робити – можна було б зменшити витрати держбюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду, відзначив експерт. І зберегти закладений рівень дефіциту держбюджету. І витратити додаткові надходження на стимулювання інвестицій у промисловість, виробництво. Але голосуватимуть не інвестиції, а пенсіонери, констатував Вігірінський.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Гроші Президентські вибори 2019 Пенсійна реформа Пенсіонери Пенсійний фонд України Курси валют
      Джерело: 24 канал
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