Как дополнительные пенсии повлияют на цены, курс и выборы

Дополнительные деньги для пенсионеров, которые Минсоц выделил по инициативе Порошенко, выглядят более чем обман. Эти выплаты не будут систематическими. Повлияют на электоральные настроения, но не улучшат экономическую ситуацию.

Такое мнение высказал в комментарии 24 каналу аналитик Андрей Вигиринский.

Что значат для пенсионеров дополнительные выплаты?

К радостной вести о дополнительных выплатах для пенсионеров у эксперта целый ряд вопросов. От – "почему именно такая сумма" до "куда потратили остаток".

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По информации Министерства финансов, в Пенсионный фонд Украины от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации поступило более 7,6 миллиарда гривен, напомнил Вигиринский. На выплаты пенсионерам из них планируют потратить 4,4 миллиарда.

Эту выплату можно было бы сделать более системной, "растянуть" ее еще на полгода. Почему используется не вся сумма? И мы не до конца понимаем, какое количество пенсионеров должно было получить дополнительные выплаты. Если посчитать просто математически, то 2,2 миллиарда разделить на 1200 гривен – получается около 1,8 миллиона, или 13% пенсионеров должны были получить эти деньги,

– посчитал Виригинський.

Прописанные критерии отбора тех, кто получит "дополнительную пенсию" – искусственные, считает эксперт. Люди, имеющие 33 года стажа, тоже могли иметь низкую зарплату – и не получить индексацию. Почему же им не дадут дополнительные деньги?

Он объяснил: потому что дальнейшая такая выплата не может быть системной – никто не может прогнозировать суммы поступлений от "евроблях". И дальнейшая динамика их не будет такой массовой, как в период льготного растаможивания.

Людям раздадут по тысяче не "Юлиной", а "Петиной". "Петина тысяча" – раз. И два – еще и от монетизации кто-то получит 500-600 гривен. И люди не задумаются, разовая эта выплата, или систематическая. И это позволит в известной степени склонить в свою пользу электорат,

– констатировал Вигиринский.

Глобальных проблем имущественного положения граждан эти деньги не решат. Но для людей, которые привыкли жить на 2000 гривен в месяц – это существенная прибавка. "Хотя, на мой взгляд, – это символ не улучшение, а обмана. Первая выплата в марте – аванс на первый тур (выборов – "24"). Вторая в апреле – второй тур. А в мае уже будет решение о новой цене на газ", – добавил аналитик.

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Поменяется ли курс валют?

Он отметил, что на инфляцию и курс валют интенсивно эти деньги не повлияют. Пенсионеры вряд ли потратят их на импортные товары. Но для показателя финансового баланса – это компенсатор, который нужно будет где-то находить. А у нас не настолько здоровая экономика, чтобы "накачивать" ее, подытожил Вигиринский.

Куда была потрачена другая часть "евробляховых" денег? Возможно, на покрытие ссуд казначейства прошлого года, которыми покрывали дефицит Пенсионного Фонда, считает эксперт.

Он напомнил, что, по информации председателя Казначейства Татьяны Слюз, с начала 2019 года тенденция к ссудам Пенсионного фонда сохраняется: в январе казначейство предоставило Фонду более 8 миллиардов гривен ссуд, в феврале он их погасил. На 19 февраля объем ссуд фонда уже 3,8 миллиарда гривен.

Если объявленные пенсионные выплаты не делать – можно было бы уменьшить расходы госбюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда, отметил эксперт. И сохранить заложенный уровень дефицита госбюджета. И потратить дополнительные поступления на стимулирование инвестиций в промышленность, производство. Но голосовать будут не инвестиции, а пенсионеры, констатировал Вигиринский.